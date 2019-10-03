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    Хмарно та помірні дощі: прогноз погоди в Україні на 3 жовтня

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    Сьогодні у низці областей України очікується&nbsp;короткочасний&nbsp;дощ, подекуди гроза - Хмарно та помірні дощі: прогноз погоди в Україні на 3 жовтня
    Сьогодні у низці областей України очікується короткочасний дощ, подекуди гроза

    У Києві сьогодні мінлива хмарність, лише ввечері місцями короткочасний дощ

    В Україні у четвер, 3 жовтня, очікується хмарна погода, дощі можливі у західних і центральних областях, температура вдень 14-25°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «3 жовтня у західних областях хмарно, помірні дощі, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі; вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, на Волині, Львівщині та Карпатах 11-13°. На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у Житомирській, Вінницькій, місцями Київській та Черкаській областях вдень короткочасний дощ, подекуди гроза; вітер переважно південний, 7-12 м/с; температура вночі 9-14°, у східних областях 4-9° тепла, вдень 20-25°», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів, лише ввечері місцями короткочасний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

    Раніше синоптик попередила про різке погіршення погоди у Карпатах.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна дощ
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