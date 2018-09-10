Хмельницький чиновник, який кілька років тому збив на смерть жінку, купив супердорогу «Теслу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні Tesla Model X 2017 р.в. коштує від 2 млн грн.

Начальник державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Віталій Гуменюк купив електромобіль Tesla Model X 2017 року випуску за 1,27 млн грн.

Про це свідчать зміни до майнового стану декларанта, внесені 10 серпня, пише Незалежний громадський портал.

Чиновник придбав електрокар в американської компанії SK UNITED PRO, що розташована у місті Вест Палм Біч (штат Флорида).

За даними сайту з продажу автівок, в Україні Tesla Model X 2017 р.в. коштує від 2 млн грн.

Згідно з електронною декларацією Гуменюка за 2017 рік, його сукупні доходи становили 223,8 тис. грн. Також він вказав наявність 220 тис. грн і 11,1 тис. дол. готівки.

Серед транспортних засобів начальник екоінспекції володіє двома човнами, автомобілем Renault Kangoo 2013 року випуску та трьома причепами. Крім цього, він користується Toyota Land Cruiser 200, 2012 року, яка належить його доньці Ірині Бабій.

Нагадаємо, у жовтні 2014 року Віталій Гуменюк, керуючи автомобілем Nissan Pathfinder SE, у центрі Хмельницького допустив наїзд на 80-річну жінку, яка у результаті травм померла на місці події. ДТП сталося поблизу Хмельницької облдержадміністрації, коли посадовець намагався припаркуватися.

Машина, якою керував Гуменюк, належала ТОВ СФ «Агропрод-ЗПТ», власником якої записана донька посадовця Ірина Бабій.

Раніше повідомлялося, що народні депутати задекларували 84 шуби, серед них найбільше натуральне хутро полюбляють нардепи фракції «Відродження» і групи «Волі народу».