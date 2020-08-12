«Хохлы. Помянем крым!». Суд виправдав електромонтера, обвинуваченого у посяганні на зміну меж України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Усі вислови обвинуваченого суд розцінив як жарти та оціночні судження

Октябрський районний суд Полтави визнав невинуватим та виправдав електромонтера комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація №2», обвинуваченого в умисному розповсюдженні матеріалів із закликами змінити межі території України (ч. 1 ст. 110 КК України).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 7 серпня.

За даними досудового розслідування, протягом лютого 2014 року-лютого 2017 року чоловік, використовуючи псевдонім «Мишка», розміщував коментарі антиукраїнського і сепаратистського характеру на сайті інтернет-видання «Полтавщина».

Так, 16 березня 2014 року обвинувачений залишив коментар «Хохлы.Помянем крым! Не чокаясь )))» під подієвою новиною.

Скріншот з сайту інтернет-видання «Полтавщина».

27 березня 2014 року він відкоментував повідомлення СБУ, яке стосувалося закликів щодо приєднання Полтави до Росії: «Предлагаю провести референдум на тему Федерализации России с дальнейшим присоединением Росийской Федерации к Полтавськой области!!!)))))».

Скріншот з сайту інтернет-видання «Полтавщина».

Також 27 квітня 2015 року під новиною про збереження Кобеляцького району як окремої адміністративно-територіальної одиниці обвинувачений написав: «Свабоду Кабылякам! Кабыляцкая народная республика! КНР!)))))))».

Скріншот з сайту інтернет-видання «Полтавщина».

Слідство замовило семантико-текстуальні експертизи вказаних висловів у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса. Результати дослідження підтвердили заклики щодо зміни меж України.

Обвинувачений не визнав вини та просив суд виправдати. Він наголосив, що всі його вислови супроводжувались кількома закритими дужками, що свідчить про жарти і тлумачиться, як посмішка. Зокрема, фраза «выпьем за Крым не чокаясь» означає його жаль з приводу окупації півострова.

Щодо висловлювання про створення «Кабыляцкой народной республіки», то він пояснив, що в квітні 2015 року вийшла стаття про децентралізацію, тому він в гумористичній формі висловив свій коментар. При цьому умисно вказав не Кобеляки, яким є місто в Україні, а «Кабыляки».

Крім цього, обвинувачений зазначив, що не мав намірів зміни меж території України чи створення суверенної держави і до цього нікого не закликав. Вказав, що не був прихильником Майдану та з цього приводу дискутував, проте це ні до чого не приводило. Притягнення до кримінальної відповідальності за коментування назвав політично вмотивованим.

Окремо обвинувачений зауважив, що перебував на обліку в психіатричному диспансері, але вважає себе здоровим.

У суді експерт-лінгвіст підтвердила висновки проведеної нею експертизи, однак вказала, що висловлювання особи під псевдонімом «Мишка» мали жартівливий, несерйозний характер, про що свідчить відповідна позначка наприкінці фраз у вигляді закритої дужки.

Свідки у справі, працівники КП «ЖЕО №2» характеризували свого колегу з позитивного боку. Про вчинення ним будь-яких кримінальних правопорушень їм не відомо, зокрема, і про заклики до зміни меж території України.

Дослідивши усі надані докази, суд дійшов таких висновків:

інтерпретацію висловлювань обвинуваченого експертами лінгвістами, як закликів до територіальних змін України, суд не може сприйняти у вигляді належного і допустимого доказу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, позаяк це суперечило би здоровому глузду, засадам юридичної визначеності як складової верховенства права, свободи вираження поглядів. Так, багато закритих дужок, які супроводжують висловлювання, за загальновідомими правилами інтернет-спілкування, означають емоцію радості, якими можна надати позитивне забарвлення чи продемонструвати своє дружнє ставлення до співрозмовника, вказують на їх жартівливий (несерйозний) характер;

вислів щодо приєднання РФ до Полтавської області висловлений у формі пропозиції в жартівливій формі та жодним чином не вказує на зменшення території України, а навпаки на її збільшення;

висловлювання щодо свободи Кобелякам вжито у контексті інтернет-переписки з приводу статті про можливе приєднання Кобеляцького району до Кременчуцького, відтак автор у такий жартівливий спосіб висловив підтримку громади Кобеляцького району Полтавської області. Фрази «Кабыляцкая народная республика», після чого «КНР» сприймаються як гіперболи, які властиві риторичному, ораторському, а також романтичному стилям мовлення, де пафос торкається іронії;

висловлювання про Крим вжито у жартівливій формі, не містить жодних прямих закликів не визнавати Крим територією України чи закликів вважати його територією Росії. Таке інтерпретування експертом є надуманим, позаяк означена фраза з точки зору сторонньої, розсудливої людини може означати багато чого не забороненого законом, в тому числі і висловлення жалю з приводу тимчасово-окупованої території України.

Отже, як вважав суд, висловлювання електромонтера не містять фактичних даних, а є особистісними оціночними судженнями, думками та переконаннями, у сатиричній формі. В Україні відсутня кримінальна відповідальність за негативні висловлювання громадянина з особистісною критикою та його сатиричні оціночні судження щодо певних подій у рамках інтернет-спілкування.

Окремо суд звернув увагу, що зареєстрований у Верховній раді 24 лютого 2015 року законопроект № 2225 про кримінальну відповідальність за критику влади, був відкликаний як недосконалий. Аналогічна за змістом норма існувала в Кримінальному кодексі колишнього СРСР 1922 року та передбачала тривалі строки таборів за «антирадянську агітацію і пропаганду», була характерною для тоталітарної держави.

Наразі законодавцем відхилено також кримінальну карність «екстремістської діяльності та наклепу», яка вводилась так званими «диктаторськими законами» 16 січня 2014 року.