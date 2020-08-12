Уряд призначив заступником міністра фінансів «адепта руського міра»



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Олександр Кава вважає, що Путін не винен у розв'язанні війни проти України Фото: Alex Kava / Facebook

Раніше Каву звільнили з міністерства інфраструктури через його висловлювання щодо Революції гідності

Кабінет міністрів ухвалив рішення про призначення чотирьох заступників міністрів. Серед них і Олександр Кава, який відтепер займає посаду заступника міністра фінансів.

В мережі це кадрове рішення вже отримало хвилю критики. Зокрема журналіст Олег Базар нагадав, що у 2014 році Кава заперечував причетність Росії та її бойовиків на Донбасі до трагедії MH-17.

«Ось ще його цікава цитата: «Кашу в українському протистоянні заварив не Путін, і всі чудово розуміють, звідки пішла ця хвиля, чиї політики відкрито їздили на Майдан, заявляли свою підтримку, і чомусь ЗМІ цього не помічають. Всі звинувачують у всьому Путіна, але якщо так підходити, то це не пошук винного, а призначення винного», - пише журналіст.

До слова, в електронній декларації, ще будучи претендентом на посаду заступника міністра фінансів, Олександр Кава вказав квартиру в Києві, дві земельні ділянки і автомобіль Opel Astra.

Кава задекларував квартиру в Києві площею 51,6 кв. метрів, дві земельні ділянки в селі Товстолуг Тернопільської області площею 35800 кв. метрів і 3300 кв. метрів.

Також Кава вказав в декларації автомобіль Opel Astra 2008 року випуску. На банківських рахунках у ПУМБ Кава зберігає 241,9 тис. Грн і $ 49,4 тис. Готівкою він задекларував $ 110 тис, і 65 тис євро.

Дохід від підприємницької діяльністі Кава задекларував на суму 608,9 тис. грн.

Олександр Кава займав посаду заступника міністра інфраструктури Андрія Пивоварського з грудня 2014 року по березень 2015 року. До цього він працював радником голови Київської міськдержадміністрації з питань транспорту. З міністерства був звільнений з-за своїх політичних висловлювань — критики Революції гідності і заперечення провини президента РФ Володимира Путіна у розв’язанні агресії проти України.