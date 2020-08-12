Представник України в ООН назвав вартість можливої миротворчої операції на Донбасі



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Миротворча місія на Донбасі коштуватиме мінімум 1 млрд доларів на рік - Кислиця

«Мінімум $1 млрд на рік», – переконаний Сергій Кислиця

Операція з підтримання миру в Україні може коштувати 1 млрд доларів на рік. З них майже третину заплатить уряд США. Але сподіватися, що Америка витрачатиме додаткові кошти, окрім тих сотень мільйонів доларів військової допомоги, які вона зараз надає Україні, не доводиться. Так вважає постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

На думку дипломата, Радбез ООН нині переживає фінансову кризу. Однак підтримати ініціативу миротворчої місії можуть багато країн світу, якщо це питання буде внесено до порядку денного Радбезу ООН,

«За територіальну цілісність виступають всі, окрім РФ. Той же Китай виступає за територіальну цілісність України. Але скільки держав нас би підтримали? Усі, якби РФ поміняла б свою позицію щодо мандату потенційної операції», – наголосив Кислиця.

Нагадаємо, у 2016 році, в інтерв’ю «Главкому» Володимир Єльченко казав що з 14 членів Радбезу не на словах нас підтримують всього 4-5 країн.