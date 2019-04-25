Холодницький звинуватив НАБУ в оббріхуванні його прокурора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Назар Холодницький

Холодницький запевнив, що його заступник Грищук не причетний до справи Укроборонпрому

У НАБУ намагаються змішати з брудом прокурора Максима Грищука, що, мовляв, він дає якісь вказівки не згадувати прізвище Олега Гладковського, хоча це брехня.

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив керівник САП Назар Холодницький.

Холодницький розповів, що коли вийшло розслідування журналіста Бігуса, він позбавив премії свого заступника Грищука, але не за те, що він причетний до цієї справи, а за те, що він як процесуальний керівник не бачив всієї вакханалії, яка творилась два роки.

«Він визнав це. Сьогодні директор НАБУ сказав, що він сам про це не чув, але їхня прес-служба опублікувала це, тому він думає, що це правда. Він не давав таких вказівок, просто йде намагання замазати антикорупційну прокуратуру у своїх власних гріхах», – зазначив Холодницький.

За його словами, Грищук доповідав, що не було жодної вказівки викреслити Гладковського, як пише НАБУ на свої сторінці. Зокрема він зауважив, що відповідно до 62 статті Конституції про презумпцію невинності, доки немає підозри, називати людину злочинцем правоохоронні органи не мають права.

«На комітеті прозвучала пропозиція звернутися до КДКП. І якщо буде така заява НАБУ, я буду наполягати, щоб розгляд комісії був відкритий, і нехай публічно показують, яку він давав вказівку, бо як вказано в повідомленні НАБУ, це була усна вказівка. В мене є сумніви щодо усних вказівок і їх трактування НАБУ. Це черговий фейк», – переконаний керівник САП.

Окрім цього, ведуча програми поцікавилась, в чиїй шухляді лежала справа Укроборонпрому, гість програми сказав, що, в першу чергу, треба чекати висновків дисциплінарної комісії НАБУ і розслідування ДБР, яка зараз засідає в напівтаємному режимі в НАБУ.

«Є троє осіб – директор НАБУ Ситник, його перший заступник Углава і керівник підрозділу детективів Калужинський. У цьому трикутнику треба шукати відповіді», – вважає Холодницький.