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Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
ТРЦ Ocean Plaza
фото з відкритих джерел

Наразі комплекс функціонує і генерує дохід

У Фонді державного майна України (ФДМУ) повідомили, що ТРЦ Ocean Plaza майже готовий до приватизації. «З технічного погляду, Ocean Plaza вже готовий до приватизації. Ми провели всю необхідну підготовчу роботу», – розповів у інтерв’ю виданню Liga net голова ФДМУ Віталій Коваль.

За його словами, наразі комплекс функціонує і генерує дохід. «Задачу мінімум, як акціонери, UDP (міноритарний акціонер, володіє 33,35% ТРЦ – Авт.) виконали», – стверджує Коваль.

На запитання журналіста, чи буде компанія UDP претендувати на Ocean Plaza, голова ФДМУ зазначив, що наразі UDP офіційно не виявили бажання брати участь в аукціоні. «Але ми підтримуємо з ними постійний діалог як з акціонерами», – повідомив він.

Також міноритарій не матиме пріоритетного права викупу ТРЦ на торгах. «У разі публічних торгів, таких як аукціон, пріоритетне право на викуп не діє. UDP має можливість взяти участь в аукціоні на рівних умовах з іншими учасниками», – пояснив Віталій Коваль.

Нагадаємо, що наразі ФДМУ та міноритарний акціонер UDP намагаються очистити Ocean Plaza від кредитного боргу у розмірі $200 млн перед колишнім російським власником, кіпрською компанією Ethoder Investments родини Ротенбергів. Він виник ще під час будівництва ТРЦ.

«Наразі розв'язання питання щодо боргу торгового центру перебуває у судовій площині. Після того, як суд ухвалить остаточне рішення, буде визначено, чи продаватимемо Ocean Plaza разом з його борговими зобов'язаннями, чи без них. А також буде встановлено дату аукціону», – уточнив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Теги: аукціон Віталій Коваль Фонд державного майна

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