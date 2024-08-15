Шаблю олімпійської чемпіонки Харлан продано на онлайн-аукціоні

Шаблю було продано за 10 млн грн

Усі кошти будуть спрямовані на закупівлю автоматизованих турелей «ШаБля» для української піхоти

Шаблю української олімпійської чемпіонки Ольги Харлан продали на онлайн-аукціоні на підтримку Збройних сил України за 10 млн грн. Про це повідомив громадський діяч Сергій Притула.

«Шаблю двократної олімпійської чемпіонки, найтитулованішої української спортсменки в історії Олімпіади Ольги Харлан щойно було продано за 10 000 000 грн! Усі кошти спрямовуємо на закупівлю автоматизованих турелей «ШаБля» для нашої піхоти!», – написав Притула.

Раніше Благодійний фонд Сергія Притули повідомляв про онлайн-аукціон, на якому планувалося продати шаблю Харлан.

«Найтитулованіша українська спортсменка в історії олімпійських ігор передала нам шаблю, якою було завдано переможного уколу у фінальному поєдинку з фехтування на Олімпійських Іграх у Парижі. Ця шабля вже принесла золото Україні, а ми зробимо так, щоб вона принесла користь на фронті!», – йшлося в повідомленні Фонду.

Раніше повідомлялося, що Харлан виставила на аукціон шаблю, з якою виборола на Олімпіаді командне золото.

Нагадаємо, українські шаблістки у фіналі Олімпійських ігор перемогли збірну Південної Кореї. Цей результат приніс Україні третю нагороду Олімпіади-2024 та перше «золото» у Парижі.

Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова провели командний турнір на високому рівні. У фіналі точилася рівна боротьба. В кінці поєдинку Ольга Харлан чудово провела заключну сутичку і принесла Україні загальну перемогу – 45-42.

Після здобуття золотої нагороди у фіналі Олімпіади-2024 у командній шаблі, фехтувальниця Ольга Харлан встановила історичне досягнення для українського спорту.

Ніколи раніше українська спортсменка не здобувала понад п'ять нагород на Олімпійських Іграх. Завдяки бронзі в особистій першості та золоту в командній у Парижі Ольга Харлан стала володаркою найбільшої кількості нагород Олімпійських Ігор – шести.