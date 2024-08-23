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На таємному складі у Швейцарії знайдено найдорожчу картину у світі – Bild

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На таємному складі у Швейцарії знайдено найдорожчу картину у світі – Bild
Про долю картини «Спаситель світу» декілька років не було новин
фото із відкритих джерел

Ймовірним покупцем картини «Спаситель світу» є наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман, але офіційно він ніколи цього не підтверджував

Найдорожча картина у світі, автором якої є Леонардо да Вінчі, вже кілька років зберігається на митному складі у Швейцарії. Про це пише Bild.

У 2017 році аукціон Christie's в Нью-Йорку виставив на аукціон картину Salvator Mundi («Спаситель світу»), написану Леонардо да Вінчі близько 1500 року за рекордну суму в 406 мільйонів євро. З того часу про неї нічого не було відомо протягом кількох років. 

Вважається, що покупцем витвору мистецтва є наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, але він ніколи офіційно цього не підтверджував. Говорили також, що полотно було вилучене у 2019 році незадовго до виставки в паризькому Луврі.

Покупець картини наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман
Покупець картини наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман
Фото: Alastair Grant

Американський професор і експерт із Близького Сходу Бернард Хейкель дізнався від міністра культури Саудівської Аравії, що картина зберігається на женевському митному складі. А саудівський кронпринц хоче побудувати для неї музей в Ер-Ріяді. Але поки що митниця, а точніше, контрольовані нею приватні склади – найкраще для полотна місце, оскільки там підтримують ідеальні температуру і вологість, а саму будівлю надійно охороняють. Це приватні будівлі під митним контролем, у яких можна непомітно зберігати цінні речі (наприклад, меблі, золото, вино).

«Перевага для клієнтів: митні збори та податки застосовуються лише тоді, коли товари залишають склад, а до того власник оплачує лише витрати на зберігання. Але є і проблема: ніхто не знає, що насправді непомітно зберігається у Швейцарії. «Там також можна заховати награбоване мистецтво та крадені речі», – вважають журналісти. Як пише Bild, у Женеві таким чином зберігається 1,2 мільйона творів мистецтва.

Що відомо про картину? 

У 2005 році «Спасителя світу» було продано всього за $1175. Після масштабних реставраційних робіт її подали як твір Леонардо да Вінчі. Хоча серед мистецтвознавців існує сумнів щодо авторства, її ціна до 2017 року різко зросла. Торги на аукціоні Christie's починалися з оцінки $100 млн. Організатори торгів сказали, що покупцем нібито став департамент культури і туризму Абу-Дабі. А раніше полотно нібито належало якомусь російському колекціонеру.

Нагадаємо, картини відомих художників все частіше виступають забезпеченням за кредитами, що вигідно не тільки позичальникам, які можуть як і раніше тримати картини у себе вдома, там і банкам, оскільки предмети мистецтва не схильні до щоденних коливань цін. Продаж творів мистецтва у Сполучених Штатах суттєво сповільнився: обсяг продажів на великих травневих аукціонах у Нью-Йорку впав приблизно на 23% порівняно з роком раніше.

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Теги: митниця Швейцарія музей мистецтво аукціон картина

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