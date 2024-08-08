Шотландія продає оповитий легендами острів із каплицею (фото)

У Шотландії продають за 190 тис. фунтів безлюдний острів із каплицею Святого Колумби

У Шотландії на продаж виставили безлюдний острів Фладда-Чуайн за 190 тис. фунтів стерлінгів. Про це йдеться на сайті з продажу нерухомості.

На Фладда-Чуайні мешкає безліч птахів, включаючи штормових буревісників, іглобрюхів і чорних кайр, а водах навколо острова часто можна побачити морських свиней, дельфінів, китів, акул і видр, що гріються. Нині на ньому можна поставити невелику хатинку. Однак для цього необхідно отримати відповідний дозвіл на будівництво.

Площа багатого міфами та легендами острова становить 27 гектарів. В ірландській міфології його називають островом вічної молодості та вважають святим місцем, де завжди літо і ніколи не заходить сонце.

2 фото На весь екран



Також, коли в шостому столітті Святий Колумба приніс на острови християнство, він збудував на Фладда-Чуайні каплицю, залишки якої досі можна знайти на західній стороні острова. Відповідно до фольклору, рибалки виливали три жмені морської води на «плаче камінь», встановлений на вівтарі, щоб забезпечити сприятливі вітри та щедрий улов.

Святий Колумба прозваний сучасниками також Колум Кілле або Кольм Кілле, що означає «Голуб Церкви» (521-597 роки) – ірландський святий, проповідник християнства у Шотландії. Святий Колумба вважається одним із «дванадцяти апостолів Ірландії». 563 року святий Колумба заснував Абатство Айона – перший монастир на території нинішньої Шотландії – і був там настоятелем.

Острів також відомий як місце, куди робили свої набіги вікінги. У XIX столітті тут було знайдено золоту каблучку XI століття, яка сьогодні зберігається в Національному музеї Шотландії. У водах навколо острова знаходиться безліч затонулих кораблів.

Нагадаємо, Естонія виставила на продаж цілий острів. При цьому, як пише видання Postimees, земельний аукціон, починається з ціни у два євро за квадратний метр. Тобто отримати влада за нього хоче близько 480 тис. євро.Ідеться про територію під назвою Hõralaid, на якому дозволено будівництво. Острів у Балтійському морі є безлюдним.