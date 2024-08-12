Харлан виставила на аукціон шаблю, з якою виборола на Олімпіаді командне золото

Поборотися за приз від олімпійської чемпіонки можна буде 15 серпня о 19:00

Крім шаблі, Харлан виставила на розіграш прапор зі своїм автографом

Дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виставила на благодійний аукціон шаблю, якою завдала переможного уколу у фіналі командного турніру Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Аукціон з продажу шаблі оголосив благодійний фонд Сергія Притули.

Усі зібрані на аукціоні кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей «ШаБля». Поборотися за приз від олімпійської чемпіонки можна буде 15 серпня о 19:00 на сторінках Facebook та Youtube Сергія Притули.

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Також у фонді створили окрему «банку», де за донат від 200 гривень можна взяти участь у розіграші прапора з автографом Харлан. Власник найбільшого донату отримає приз – «Кава з Ольгою Харлан».

«ШаБля» — це куленепробивна автоматизована система під кулемети, що допомагає військовим дистанційно стріляти. Боєць координує вогонь за допомогою пульта, камери та монітора керування на відстані 100 м від установки. Сама турель здатна прицільно вести вогонь на відстань до 1 200 м.

Нагадаємо, українські шаблістки у фіналі Олімпійських ігор перемогли збірну Південної Кореї. Цей результат приніс Україні третю нагороду Олімпіади-2024 та перше «золото» у Парижі.

Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова провели командний турнір на високому рівні. У фіналі точилася рівна боротьба. В кінці поєдинку Ольга Харлан чудово провела заключну сутичку і принесла Україні загальну перемогу – 45-42.

Після здобуття золотої нагороди у фіналі Олімпіади-2024 у командній шаблі, фехтувальниця Ольга Харлан встановила історичне досягнення для українського спорту.

Ніколи раніше українська спортсменка не здобувала понад п'ять нагород на Олімпійських Іграх. Завдяки бронзі в особистій першості та золоту в командній у Парижі Ольга Харлан стала володаркою найбільшої кількості нагород Олімпійських Ігор – шести.