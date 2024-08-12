Харлан виставила на аукціон шаблю, з якою виборола на Олімпіаді командне золото
Крім шаблі, Харлан виставила на розіграш прапор зі своїм автографом
Дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виставила на благодійний аукціон шаблю, якою завдала переможного уколу у фіналі командного турніру Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Аукціон з продажу шаблі оголосив благодійний фонд Сергія Притули.
Усі зібрані на аукціоні кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей «ШаБля». Поборотися за приз від олімпійської чемпіонки можна буде 15 серпня о 19:00 на сторінках Facebook та Youtube Сергія Притули.
Також у фонді створили окрему «банку», де за донат від 200 гривень можна взяти участь у розіграші прапора з автографом Харлан. Власник найбільшого донату отримає приз – «Кава з Ольгою Харлан».
Нагадаємо, українські шаблістки у фіналі Олімпійських ігор перемогли збірну Південної Кореї. Цей результат приніс Україні третю нагороду Олімпіади-2024 та перше «золото» у Парижі.
Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова провели командний турнір на високому рівні. У фіналі точилася рівна боротьба. В кінці поєдинку Ольга Харлан чудово провела заключну сутичку і принесла Україні загальну перемогу – 45-42.
Після здобуття золотої нагороди у фіналі Олімпіади-2024 у командній шаблі, фехтувальниця Ольга Харлан встановила історичне досягнення для українського спорту.
Ніколи раніше українська спортсменка не здобувала понад п'ять нагород на Олімпійських Іграх. Завдяки бронзі в особистій першості та золоту в командній у Парижі Ольга Харлан стала володаркою найбільшої кількості нагород Олімпійських Ігор – шести.
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