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    Хорватія виділила $33 тисячі на реабілітацію дітей-переселенців з Донбасу

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    Хорватія виділила $33 тисячі на реабілітацію дітей-переселенців з Донбасу

    Уряд Хорватії перерахував 210 тисяч хорватських кун на рахунок консульства України в Хорватії

    Уряд Хорватії виділив 210 тисяч хорватських кун (близько 33 тисячі доларів) на реабілітацію українських дітей, постраждалих від війни на Сході та дітей з кримсько-татарських родин.

    Про це йдеться у повідомленні уряду Хорватії.

    В уряді республіки зазначили, що ці гроші на допомогу українським дітям є пропозицією Хорватії як донора до Міністерства закордонних справ України, як одержувача гуманітарної допомоги.

    Ці гроші направили на рахунок консульства України в Хорватії.

    Нагадаємо, що українських дітей-переселенців та з кримсько-татарських родин запросили на відпочинок до Хорватії. Профінансувати це в травні 2018 року запропонували в уряді республіки.

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