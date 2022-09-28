Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)

У тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня пройшли псевдореферендуми

Окупанти провели протиправні референдуми на тимчасово окупованих частинах територій Луганської області. Фото із «спостерігачами» з'явилось на сторінці в «Телеграм» російського пропагандиста Євгенія Лісіцина.

«П'ятий день голосування в Луганській Народній Республіці проходить у штатному режимі, спостерігачі з різних країн Казахстану, Еквадору, Сирії, ПАР, Мексики, Італії, Франції, Камеруну, М'янми, Словенії, Шрі-Ланки попрямували на виборчі дільниці», – йдеться в повідомленні пропагандиста.

Раніше Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповідало, що представники деяких країн були присутні як «спостерігачі» на організованих російськими загарбниками псевдореферендумах. Зокрема це були представники самої Росії, а також Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР. Водночас демократичний світ проігнорував псевдореферендуми.

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії.

Ці «референдуми» проходили під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хочуть відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала світ засудити псевдореферендуми, які РФ провела на території окупованих областей України

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