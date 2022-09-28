Головна Новини
search button user button menu button

Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)

glavcom.ua
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Окупанти намагаються легімітизувати фейкові референдуми на окупованих територіях
фото ілюстративне

У тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня пройшли псевдореферендуми 

Окупанти провели протиправні референдуми на тимчасово окупованих частинах територій Луганської області. Фото із «спостерігачами» з'явилось на сторінці в «Телеграм» російського пропагандиста Євгенія Лісіцина.

«П'ятий день голосування в Луганській Народній Республіці проходить у штатному режимі, спостерігачі з різних країн Казахстану, Еквадору, Сирії, ПАР, Мексики, Італії, Франції, Камеруну, М'янми, Словенії, Шрі-Ланки попрямували на виборчі дільниці», – йдеться в повідомленні пропагандиста.

Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото) фото 1

Раніше Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповідало, що представники деяких країн були присутні як «спостерігачі» на організованих російськими загарбниками псевдореферендумах. Зокрема це були представники самої Росії, а також Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР. Водночас демократичний світ проігнорував псевдореферендуми. 

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії.

Ці «референдуми» проходили під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хочуть відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала світ засудити псевдореферендуми, які РФ провела на території окупованих областей України

Читайте також: Ізраїль висловив свою позицію щодо російських «референдумів» в Україні

Теги: окупанти «ЛНР» референдум

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Чиновник із Зімбабве виступив у Думі з курйозною промовою (відео)
78K
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
51K
Нацгвардійці показали, як взяли в полон 15 рашистів, серед яких майори (відео)
47K
Іранські дрони атакували Умань. Стала відома мета окупантів
26K
ЗСУ взяли під контроль кілька сіл біля Лимана – ISW (карта)
24K
«Південь» назвав області, яким загрожують іранські дрони

Новини

Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Сьогодні, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Сьогодні, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Сьогодні, 07:27
До окупаційних військ в Україні почали прибувати щойно мобілізовані – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
ЗСУ знищили позиції окупантів у Херсоні та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:11

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту