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Готував прорив ДРГ на Сумщині: агент Росії сяде за грати на 15 років

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Готував прорив ДРГ на Сумщині: агент Росії сяде за грати на 15 років
фото: пресслужба СБУ

При обшуках за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами таємного листування

У ході слідчо-оперативних дій СБУ отримано беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який здійснював розвідку прикордонної території Сумської області. Разом зі спільником він збирав інформацію про місця дислокації, кількість особового складу та наявного озброєння підрозділів Сил оборони в регіоні. Про це повідомляє прсслужба СБУ.

Отримані розвіддані окупанти планували використати для підготовки прориву державного кордону диверсійно-розвідувальними групами РФ на північно-східному напрямку. Обох російських агентів було затримано під час спецоперації контррозвідки Служби безпеки у серпні цього року.

Наразі за матеріалами СБУ одному із зловмисників суд призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення. За даними слідства, ворожим поплічником є місцевий житель, якого на початку повномасштабного вторгнення завербувало ФСБ.

Для збору розвідувальної інформації до нього був «приставлений» ще один агент російської спецслужби. Разом вони виходили на місцевість і здійснювали фото-, відеофіксацію українських військових об’єктів. Отримані матеріали передавали куратору з ФСБ у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості.  Під час комунікації між собою використовували суворі заходи конспірації та закриті канали електронного зв’язку.

При обшуках за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами таємного листування з агресором. На підставі зібраних доказів суд визнав одного із російських агентів винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.  На початку грудня іншого зрадника також було засуджено до 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, СБУ затримала агента РФ, який навів ракетний удар по школі та лікарні у Лимані.

Теги: окупанти СБУ Сумщина озброєння державна зрада зрада

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