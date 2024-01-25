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Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
25 січня – День святителя Григорія Богослова
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто хвалитися про добрі справи, які робите

25 січня відзначається День пам’яті NASA та День непоєднуваних кольорів в одязі. Віряни вшановують пам’ять святителя Григорія Богослова, у народі – Григоріїв день.

День пам’яті NASA

Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня фото 1

День пам’яті NASA (NASA’s Day of Remembrance) – щорічний захід, що проводиться в останній четвер січня на честь астронавтів, які загинули під час дослідження космосу.

NASA у партнерстві з Меморіальним фондом астронавтів і комплексом для відвідувачів Космічного центру Кеннеді проводить церемонію біля Меморіалу «Космічне дзеркало». Захід включає в себе промови, покладання вінків та вшанування пам’яті з квітами. Ці церемонії часто транслюються в прямому ефірі, що дає змогу долучитися до них з усього світу.

NASA заохочує громадськість долучатися до різних заходів, щоб вшанувати загиблих астронавтів. Вони включають вивчення біографій членів екіпажу, ознайомлення з розслідуваннями цих катастроф, а також відвідування меморіалів.

День непоєднуваних кольорів в одязі

Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня фото 2

Кожен рік у четвертий четвер січня відзначається День суперечливого одягу або День непоєднуваних кольорів в одязі (Clashing Clothes Day) – свято нестандартних рішень, оригінальних поєднань та справжньої кольорової битви. День суперечливого одягу порушує норми традиційної моди та заохочує людей носити вбрання, що навмисно суперечить одне одному.

Щодня люди намагаються підбирати різні предмети гардеробу так, щоб вони пасували один до одного. Однак саме цього дня можна забути про таке правило і просто носити те, що хочеться. Мода мінлива, але без змін залишається одне — експерименти. Хоча історія свята невідома, проте це чудова можливість створити образ з використанням яскравих кольорів, не турбуючись про те, що можуть сказати інші. Цього дня краще забути про білий та чорний, а також інші нейтральні кольори. Обирайте трендові та оригінальні відтінки.

Яке сьогодні релігійне свято

25 січня в церковному календарі – Григоріїв день або День святителя Григорія Богослова. Він був єпископом малазійського міста Назіанза.

Григорій Богослов – видатна постать в історії християнської Церкви. Церковний діяч і мислитель, поет і прозаїк, він ще до народження був присвячений своєю матір'ю Господу. Народився Григорій близько 329 року в каппадокійському місті Аріанза.

Святитель вів аскетичний спосіб життя: вживав лише овочі, хліб та воду, спав на землі, практично не мав одягу і взагалі не носив взуття. У спадок церковний діяч залишив багато проповідей, послань і духовних віршів.

Цей день в народі називають Григорієм-зимоуказником і Григорієвим днем. Важливо в день Григорія робити добрі справи, а також згадувати все те добро, яке зробили вам. Дякувати тим, хто вам допомагав. Водночас важливо не хвалитися про добрі справи, які ви робите.

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Що не можна робити цього дня

  • Краще не робити компліменти.
  • Не варто хвалитися про добрі справи, які ви робите.
  • Не ображайтесь на рідних та друзів через дрібниці.

Народні прикмети

  • Погода цього дня вказує, якою буде майбутня зима.
  • Сильний снігопад – весна прийде рано.
  • Йде сніг – осінь буде затяжною.
  • Якщо цього дня розлити молоко, то варто чекати на радісну звістку.

Пам’ятні події 25 січня

  • 1491 – відбулася битва під Заславом з татарами.
  • 1648 – Богдан Хмельницький із козацьким загоном захопив Микитинську Січ, де невдовзі був обраний гетьманом Війська Запорозького. Початок Хмельниччини.
  • 1831 – сейм Королівства Польського проголосив усунення від влади у Польщі російського імператора Миколи I. Польща на короткий час повернула собі фактичну незалежність.
  • 1858 – марш Мендельсона пролунав на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцом Пруссії Фрідріхом, після чого став популярним як весільний марш
  • 1878 – російська торпеда на Батумському рейді потопила османський сторожовий пароплав «Інтібах».
  • 1895 – відбувся перший міжнародний матч з хокею на траві. Збірна Уельсу поступилася гостям з Ірландії з рахунком 0:3.
  • 1916 – імператорською владою заборонено діяльність Катеринославської «Просвіти», її керівників арештували та вислали в Іркутську губернію.
  • 1917 – на міні в Ірландському морі підірвався британський крейсер «Лаурентік», на борту якого було 3211 злитків золота. Загинуло 350 осіб.
  • 1919 – у Нью-Йорку відкритий найбільший готель у світі – «Пенсильванія» (на 2200 номерів).
  • 1924 – у французькому альпійському містечку Шамоні стартували перші зимові Олімпійські ігри, в яких брали участь спортсмени з 18 країн.
  • 1945 – Гранд Рапідс у Мічиґані стало першим містом, яке почало фторування питної води для профілактики карієсу.
  • 1949 – у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, відбулася перша церемонія вручення телевізійних нагород «Еммі».
  • 1955 – вчені Колумбійського університету створили ядерний годинник.
  • 1964 – у США запущений супутник «Echo 2», який встановив супутниковий зв'язок між США та СРСР.
  • 1965 – Йосипа Сліпого, що відсидів 18 років у радянських таборах, висвячено у Ватикані кардиналом і призначено головою УГКЦ.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Єгиптом.
  • 1993 – на орбітальній станції «Мир» пройшла перша у світі художня виставка робіт Ігоря Подольчака.
  • 2008 – світова прем'єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака «Las Meninas» у конкурсі Роттердамського Міжнародного Кінофестивалю.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро.

Теги: свята традиції свято

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