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    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)

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    Фото:&nbsp;Watchers.Media - Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Фото: Watchers.Media

    На знак протесту учасники акції перекрили дорогу

    Сьогодні, 14 вересня, під будівлею Верховної Ради зібралися більше сотні мітингувальників, які вимагали від парламенту створити дві тимчасові слідчих комісій – щодо справи Шеремета, а також щодо «вагнерівців». Про це інформує Watchers.Media.

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    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Під Радою розлючені активісти вимагали створити ТСК щодо справи «вагнерівців» (фото)
    Фото: Watchers.Media

    Також активісти вимагали звіту представників силових органів щодо ситуації із перемир'ям та інспектуванням позицій Збройних сил України на Донбасі.

    На знак протесту учасники акції перекрили дорогу, скандуючи: «ТСК!».

    Мітингувальники вимагають внести ці питання у порядок денний роботи Верховної Ради. Якщо ж нардепи цього не зроблять – збираються завтра заблокувати роботу парламенту.

    Нагадаємо, 7 вересня родичі українських воїнів, загиблих на Донбасі від рук російських найманців, зареєстрували на офіційному порталі Верховної Ради України петицію з вимогою створити ТСК щодо розслідування зриву операції із затримання терористів з ПВК Вагнер.

    Станом на 13 вересня петиція з вимогою створити парламентську ТСК по справі «вагнерівців» зібрала 25 тисяч голосів.

    14 вересня під час Погоджувальної ради співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко продемонструвала підписи родичів загиблих на Донбасі від рук російських найманців під вимогою створити тимчасову слідчу комісію щодо справи «вагнерівців». 

    Верховна Рада Європейська солідарність активісти
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