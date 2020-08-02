«Вагнерівці» мали ліквідувати Лукашенка, як СРСР позбувся в Афганістані Аміна, – Піонтковський



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«Це група, яка була надіслана ліквідувати Лукашенка, що останнім часом все ж таки завзято пручається повному поглинанню Білорусі» - Піонтковського

«Лукашенку призначено стати новим Аміном» – політичний аналітик

Політичний аналітик Андрій Поінтковський (Вашингтон, США) поділився своїм бачення того, у чому полягало завдання бойовиків ПВК «Вагнера» затриманих на околиці Мінська. Про це він розповів в програмі «Студія Захід» з Антіном Борковським.

«Я бачу цю подію як повторення операції 79-го року з ліквідації Аміна. Це група, яка була надіслана ліквідувати Лукашенка, що останнім часом все ж таки завзято пручається повному поглинанню Білорусі. Лукашенку призначено стати новим Аміном. І підготовлено вже – вражаюча гра слів – підготовлено нового «Бабрака», точніше нового Бабарико», – зазначив він.

На думку Піонтковського, банкір Віктор Бабарика, якого не допустили до реєстрації кандидатом в президенти і який нині утримується в СІЗО нібито «повинен буде повернути Білорусь в рідну імперську гавань».

До слова, Офіс генпрокурора оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям». Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Також через затримання «вагнерівців» Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму.

До відома, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

Як повідомлялося, затримані найманці «Вагнера» їхали до Туреччини «дивитися на собор».

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