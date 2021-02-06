Художній фільм про Кузьму «Скрябіна»: названа попередня дата прем'єри

Зйомки стрічки відбувалися у Києві, Львові та Берліні

Восени нинішнього року запланований реліз фільму «Я, «Побєда» і Берлін» про музиканта Андрія Кузьменка. Про це повідомив журналіст Олег Вергеліс у своєму телеграмканалі з посиланням на Івана Бліндара, актора Франківського Національного драмтеатру, який виконав ролі Кузьми у фільмі. «Очікуємо на осінь 2021 року. І тримаємо кулачки, щоб пандемія згасла», – зауважив Бліндар.

Компанія Star Media, за підтримки Держкіно, зняла повнометражний фільм «Я, «Побєда» і Берлін» – за сюжетом однойменної книги Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна).

Акторі Іван Блінар виконав роль Кузьми у фільмі «Я, «Побєда» і Берлін»

Зазначається, що у центрі історії — український музикант-початківець Кузьма разом із другом Бардом їде до Берліна на іржавій «Побєді», де хоче обміняти її у німецького колекціонера на шестисотий «Мерседес», щоб вразити цим свою кохану дівчину Барбару. Але бурхливе нічне життя німецької столиці приносить герою карколомні пригоди, що змінюють його мету, гартують характер та допомагають віднайти своє справжнє «я».

Глядачів обіцяють здивувати відтворенням атмосфери 90-х, великим різноманіттям локацій, постійною зміною персонажів, нескінченими пригодами та фірмовим гумором. У фільмі пролунають оригінальні кавер-версії найвідоміших хітів Кузьми Скрябіна у виконанні популярних українських артистів.

Режисером-постановником фільму є Ольга Ряшина. Автори адаптації сценарію — Анатолій Крим та Олексій Комаровський. Продюсерами стрічки виступили Олексій Терентьєв та Влад Ряшин.

Андрій Вікторович Кузьменко (псевдонім — Кузьма) – український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, продюсер, актор, лідер гурту «Скрябін», Герой України (посмертно). Загинув 2 лютого 2015 поблизу Лозуватки, Дніпропетровської області.