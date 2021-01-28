Помер зірка стрічки «17 миттєвостей весни» Василь Лановий

У 2014 році Лановий звернувся до тодішнього президента Януковича із закликом застосувати силу до учасників Євромайдану

У Москві на 88-му році життя помер народний артист СРСР Василь Лановий.

Про це повідомила інформаційному агентству ТАСС його дружина Ірина Купченко.

Нещодавно він разом з дружиною підхопив коронавірус. 28 січня його стан різко погіршився, настала клінічна смерть, яку артист зміг пережити. Проте пізніше у нього зупинилося серце.

Він відомий своїми ролями у фільмах «Червоні вітрила», «Анна Кареніна», «Війна і мир», «Сімнадцять миттєвостей весни», «Зустріч на далекому меридіані», «Лицарський роман», «Три мушкетери» (2013 рік).

За одними даними, актор народився в Одесі, себе він називав українцем, хоча в його офіційній біографії написано, що він родом з Москви.

У лютому 2014 разом з групою інших українців у Росії звернувся до тодішнього президента Віктора Януковича із закликом застосувати силу до учасників Євромайдану:

«Ми просимо вас, шановний Вікторе Федоровичу, в ім'я порятунку цілісності України і життя мільйонів українців, серед яких наші матері, батьки, брати і сестри, застосувати всю владу і силу, яка є у ваших руках, щоб навести порядок у країні. Ті, хто призвів до всього цього свавілля, повинні бути негайно заарештовані та піддані суду».

11 березня 2014 року він підписав звернення діячів культури Російської Федерації на підтримку політики російського президента Володимира Путіна у Криму та в Україні.

У 2017 році українське міністерство культури за підтримку анексії РФ Криму внесло його до переліку осіб, які загрожують національній безпеці.