Human Right Watch звинувачує Росію у знущанні з кримських татар



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В організації наголошують, що окупаційна влада Криму переслідує кримських татар за сфабрикованими звинуваченнями

Протягом 2019 року російська влада в окупованому Криму продовжувала знущатися з кримських татар, переслідуючи десятки людей за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі. Про це йдеться у «Всесвітньому звіті 2020» організації Human Right Watch.

Зазначається, що тільки у березні російською владою було заарештовано 24 кримських татар, більшість із яких брали активну участь у діяльності об'єднання «Кримська Солідарність» - організації, яка надає правову та соціальну підтримку родинам заарештованих і ув'язнених за політично мотивованими справами.

«Усіх заарештованих звинуватили у причетності до панісламського руху «Хізб ут-Тахрір» («Партія визволення»), забороненого в Росії як «терористична» організація, проте легального в Україні. Проти жодного з них не було висунуто звинувачень у вчиненні будь-якого акту насильства. Принаймні четверо заарештованих зазнали катувань або жорстокого поводження з боку співробітників російських силових структур», - йдеться у звіті.

В організації зазначили, що у червні у Криму було заарештовано ще вісьмох кримських татар за таким самим звинуваченням.

«У червні Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) зобов’язав російську владу негайно перевести в лікарню Едема Бекірова, тяжкохворого кримськотатарського активіста, якого утримували в СІЗО з грудня 2018 року. Росія відмовилася виконувати рішення ЄСПЛ і звільнила Бекірова лише у серпні. У вересні Бекіров повернувся до Києва в рамках обміну полоненими», - йдеться у документі.

У Human Right Watch також нагадали, що у грудні 2018 року Міністерство юстиції РФ висунуло вимогу до «Кримської центральної колегії адвокатів» виключити зі своїх лав адвоката-правозахисника Еміля Курбедінова через підозру у його причетності до «екстремістської діяльності». Перед цим, теж у грудні, суд засудив Курбедінова до п’яти днів арешту за старий, 2013 року, допис у соцмережах про мітинг «Хізб ут-Тахрір» у Криму.

Нагадаємо, голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник заявила, що Росія утримує за гратами тільки у «кримських справах» щонайменше 89 осіб.

Як відомо, 25 грудня на Керченському мосту на в'їзді в окупований Крим російські силовики затримали п'ятьох кримських татар. Вони поверталися з Москви з засідання суду по справі першої сімферопольської групи «Хізб ут-Тахрір».

Крім того, 25 грудня так званий верховний суд Криму залишив під арештом кримського активіста Олега Приходька, обвинуваченого у підготовці вибуху адміністрації міста Саки. За словами адвоката Назима Шейхмамбетова, судове засідання проходило в закритому режимі. А арешт Приходько був продовжений до 10 лютого 2020 року.