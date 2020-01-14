У Криму відпустили активістку Алієву після другого затримання за день



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Гульсум Алієва (в центрі), 13 січня 2020 року Фото: Кримська солідарність

Виїхати з Криму Алієвій не вдалося

В анексованому Криму співробітники російської ФСБ відпустили після повторного затримання дочку засудженого у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір» Мусліма Алієва Гульсум Алієву.

Про це передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Після того, як мене відпустили з РВВС, ми знову приїхали на адмінкордон і при повторному проходженні мене знову затримали і провели в кімнату для допиту. Туди зайшли співробітники прикордонслужби і в досить різкій формі почали питати, ким є для мене Муслім Алієв. Вони запитали, чи знаю я, що він засуджений на 19 років і я відповіла, що, звичайно, знаю», – розповіла Гульсум Алієва.

За її словами, російські силовики запитували, чи відвідувала вона суди у «справі Хізб ут-Тахрір».

«На ці запитання я вже відмовилася відповідати, послалася на 51 статтю», – повідомила Алієва.

Вона повідомила, що в Херсон, куди прямувала, так і не потрапила.

«У співробітників митниці відбулася перезмінка: близько трьох годин я просто просиділа одна в кімнаті для допитів. Потім, очевидно, прийшла нова зміна і сказали, що я можу пройти на територію материкової України. На той момент я вже почувалася погано і відмовилась», – додала Алієва.

Раніше 13 січня Алієва намагалася виїхати з Криму, але її затримали і відвезли у відділення поліції Армянська. Після п’яти годин затримання російські силовики відпустили Алієву. Адвокат Едем Семедляєв пояснив затримання тим, що Алієва нібито перебуває в карному розшуку.

Алієву затримують не вперше. В червні 2019 року російські силовики затримали її також на адмінкордоні за звинуваченням в «порушенні ненависті або ворожнечі» (стаття 20.3.1 Кодексу про адміністративні правопорушення Росії) за пост у Facebook. Згодом дівчину відпустили.

У червні 2018 року російські силовики проводили обшук у будинку фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Мусліма Алієва. Згодом стало відомо, що на його старшу доньку Гульсум склали протокол. Її звинувачували за статтею 282 Кримінального кодексу Росії – розпалення міжнаціональної ворожнечі – за допис у Facebook. У січні 2019 року Слідчий відділ по Алушті припинив кримінальне провадження щодо Алієвої.