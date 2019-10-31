«Суд» окупантів залишив кримського активіста Приходька за гратами



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Олега Приходька окупанти залишили за гратами

Приходько брав участь у судовому засіданні по відеоконференцзв'язку

«Суд» в окупованому Криму проігнорував апеляційну скаргу на арешт українця Олега Приходька, залишивши його під вартою до 10 грудня 2019 року.

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

«Апеляційна скарга на рішення Київського районного суду Сімферополя, згідно з яким для українського активіста Олега Приходька було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не задоволена. Верховний суд ухвалив рішення залишити в слідчому ізоляторі підсудного Приходька до 10 грудня 2019 року», - йдеться в повідомленні.

За даними «Кримської солідарності», засідання під головуванням «судді» Костянтина Караваєва проходило у відкритому режимі. Приходько брав участь у судовому засіданні по відеоконференцзв'язку.