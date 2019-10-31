«Суд» окупантів залишив кримського активіста Приходька за гратами
Приходько брав участь у судовому засіданні по відеоконференцзв'язку
«Суд» в окупованому Криму проігнорував апеляційну скаргу на арешт українця Олега Приходька, залишивши його під вартою до 10 грудня 2019 року.
Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.
«Апеляційна скарга на рішення Київського районного суду Сімферополя, згідно з яким для українського активіста Олега Приходька було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не задоволена. Верховний суд ухвалив рішення залишити в слідчому ізоляторі підсудного Приходька до 10 грудня 2019 року», - йдеться в повідомленні.
За даними «Кримської солідарності», засідання під головуванням «судді» Костянтина Караваєва проходило у відкритому режимі. Приходько брав участь у судовому засіданні по відеоконференцзв'язку.
Прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходько розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова контролюватиме додержання прав кримського активіста Олега Приходька під час проведення окупантами слідства.
Денісова нагадала, що Приходька обвинуватили у діях, яких він не скоював. Йому інкримінують підготовку до теракту, а також незаконне виготовлення вибухівки.
Ранішу український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової через те, що кримському активісту Олегу Приходьку не віддають ліки та окуляри, які йому передали родичі.
Нагадаємо, у середині жовтня заарештованому в анексованому Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку рідні передали необхідні йому ліки.
Про затримання проукраїнського активіста в Криму Олега Приходькавранці 10 жовтня повідомив український політик з Євпаторії, народний депутат України сьомого скликання Едуард Леонов. Також була затримана дружина активіста Любов Приходько.
Співробітники ФСБ інкримінують Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.