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    Окупаційний суд у Криму зняв «судимість» з українського журналіста Семени

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    Микола Семена<br /><br /> - Окупаційний суд у Криму зняв «судимість» з українського журналіста Семени
    Микола Семена

    Фото: «Радіо Свобода»/ Ілля Тарасова

    22 вересня 2017 року в анексованому Сімферополі журналіста Семену засудили до 2,5 років умовн

    Підконтрольний окупаційній владі РФ Залізничний суд Сімферополя достроково припинив випробувальний термін і зняв «судимість» з українського журналіста Миколи Семени.

    Про це повідомляє «Крим.Реалії».

    Так, «суд» задовольнив клопотання адвоката.

    Нагадаємо, 22 вересня 2017 року в анексованому Сімферополі журналіста Семену засудили до 2,5 років умовно Обвинувачення просило для Семени три роки ув'язнення умовно.

    У грудні того ж року «суд» частково пом'якшив вирок, скоротивши термін заборони публічної діяльності до 2 років.

    Також у 2017 році Миколу Семену нагородили медаллю «Будівничий України» Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

    Крим суд вирок
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