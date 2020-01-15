Окупаційний суд у Криму зняв «судимість» з українського журналіста Семени
Микола Семена
Фото: «Радіо Свобода»/ Ілля Тарасова
22 вересня 2017 року в анексованому Сімферополі журналіста Семену засудили до 2,5 років умовн
Підконтрольний окупаційній владі РФ Залізничний суд Сімферополя достроково припинив випробувальний термін і зняв «судимість» з українського журналіста Миколи Семени.
Про це повідомляє «Крим.Реалії».
Так, «суд» задовольнив клопотання адвоката.
Нагадаємо, 22 вересня 2017 року в анексованому Сімферополі журналіста Семену засудили до 2,5 років умовно Обвинувачення просило для Семени три роки ув'язнення умовно.
У грудні того ж року «суд» частково пом'якшив вирок, скоротивши термін заборони публічної діяльності до 2 років.
Також у 2017 році Миколу Семену нагородили медаллю «Будівничий України» Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.