Ілону Маску запропонували роль у фільмі для дорослих: закуска і марихуана безкоштовні



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Гонорар мільярдерові і творцеві компанії SpaceX запропоновано невеличкий – 150 тисяч доларів

Ілону Маску запропонували знятися у фільмі для дорослих. Пропозиція надійшла від генерального директора компанії XBlaze Джеффа Диллона.

Гонорар мільярдерові і творцеві компанії SpaceX запропоновано невеличкий – 150 тисяч доларів. Але в тексті листа уточнюється, що Маску не доведеться займатися сексом на камеру. І йому будуть надані безкоштовно «закуски з вмістом наркотику і марихуани». За словами Діллона, це забезпечить підприємцю «безцінні спогади».

«Я вірю, що ми зможемо зняти приголомшливий фільм, в якому відобразиться ваша нескінченна енергія, любов до досліджень і діяльна натура», – зазначив Діллон.

Він також додав, що будує плани зйомок порнопародіі, заснованої на любові Маска до будівництва тунелів (мається на увазі проект Hyperloop).

Підприємець поки на гумор Диллона ніяк не відреагував.

Нагадаємо, акції Tesla звалилися після «косяка» Маска і звільнення двох співробітників. Повідомлення про звільнення з’явилися всього через кілька годин після того, як в гостях у ведучого Джо Рогана генеральний директор Tesla Ілон Маск в прямому ефірі покурив марихуану.

Після цього багато відомих осіб вважали своїм обов’язком пожартувати над бізнесменом.