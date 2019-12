Трамп звинуватив демократів у зміні правил імпічменту

Трамп назвав майбутні слухання з імпічменту «фальшивими»

Президент США Дональд Трамп звинуватив представників демократичної партії в зміні правил імпічменту.

Про це він написав у своєму Twitter.

У публікації американський лідер назвав демократів «неробами», які «не дотримуються правових процедур». Однак він не уточнив, про які правила йде мова.

Крім того він назвав майбутні слухання з імпічменту «фальшивими», а також підкреслив, що правила змінилися за 48 годин до них.

«Коли не можеш виграти в грі, міняй правила!» - написав Трамп.

Less than 48 hours before start of the Impeachment Hearing Hoax, on Monday, the No Due Process, Do Nothing Democrats are, believe it or not, changing the Impeachment Guidelines because the facts are not on their side. When you can’t win the game, change the rules!