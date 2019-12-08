Трамп звинуватив демократів у зміні правил імпічменту



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Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Трамп назвав майбутні слухання з імпічменту «фальшивими»

Президент США Дональд Трамп звинуватив представників демократичної партії в зміні правил імпічменту.

Про це він написав у своєму Twitter.

У публікації американський лідер назвав демократів «неробами», які «не дотримуються правових процедур». Однак він не уточнив, про які правила йде мова.

Крім того він назвав майбутні слухання з імпічменту «фальшивими», а також підкреслив, що правила змінилися за 48 годин до них.

«Коли не можеш виграти в грі, міняй правила!» - написав Трамп.

Less than 48 hours before start of the Impeachment Hearing Hoax, on Monday, the No Due Process, Do Nothing Democrats are, believe it or not, changing the Impeachment Guidelines because the facts are not on their side. When you can’t win the game, change the rules! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 грудня 2019 р.

Напередодні представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу затвердили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

У документі зазначається, що Трамп використовував владу для тиску на Україну.

Натомість звіт конгресмена Шиффа у Білому домі назвали «маячнею блогера».

Раніше республіканці опублікували звіт на 123 сторінках, у якому відкинули демократичні звинувачення президента США Трампа, що лежать в основі розслідування з імпічменту глави Білого дому.

До слова, Білий дім повідомив юридичний комітет Палати представників, що не братиме участі у розслідуванні щодо імпічменту в середу, але не виключає своєї участі в майбутніх слуханнях.