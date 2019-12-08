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    Трамп звинуватив демократів у зміні правил імпічменту

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп звинуватив демократів у зміні правил імпічменту
    Президент США Дональд Трамп
    Фото: Reuters

    Трамп назвав майбутні слухання з імпічменту «фальшивими»

    Президент США Дональд Трамп звинуватив представників демократичної партії в зміні правил імпічменту.

    Про це він написав у своєму Twitter.

    У публікації американський лідер назвав демократів «неробами», які «не дотримуються правових процедур». Однак він не уточнив, про які правила йде мова.

    Крім того він назвав майбутні слухання з імпічменту «фальшивими», а також підкреслив, що правила змінилися за 48 годин до них.

    «Коли не можеш виграти в грі, міняй правила!» - написав Трамп.

    Напередодні представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу затвердили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

    У документі зазначається, що Трамп використовував владу для тиску на Україну.

    Натомість звіт конгресмена Шиффа у Білому домі назвали «маячнею блогера».

    Раніше республіканці опублікували звіт на 123 сторінках, у якому відкинули демократичні звинувачення президента США Трампа, що лежать в основі розслідування з імпічменту глави Білого дому.

    До слова, Білий дім повідомив юридичний комітет Палати представників, що не братиме участі у розслідуванні щодо імпічменту в середу, але не виключає своєї участі в майбутніх слуханнях.

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