Конкретні звинувачення проти Трампа можуть представити в Палаті представників уже наступного тижня



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У разі затвердження статей імпічменту (тобто переліку звинувачень, які, згідно із Конституцією США, є підставою для його оголошення) слухання почнуться в Сенаті

Глава Комітету з питань судочинства Палати представників Сполучених Штатів Америки демократ Джерольд Надлер заявив, що очікує голосування за статті імпічменту президента Дональда Трампа в межах Комітету вже наступного тижня.

Про це Надлер сказав в інтерв’ю американським телеканалам CNN і NBC, повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

«Ми винесемо статті імпічменту, як передбачається, перед комітетом [із питань судочинства] десь наприкінці тижня», — цитує АР слова конгресмена, який пояснив такі дії необхідністю встигнути з процедурою імпічменту в Палаті представників до Різдва.

Надлер відмовився назвати приблизну кількість статей імпічменту, які його комітет винесе на голосування перед Палатою представників. Утім він зауважив, що вони стосуватимуться «зловживання владою» і «перешкоджання роботи Конгресу».

Йдеться про висновки кількамісячного розслідування у справі імпічменту Трампа, яке вела Палата представників. У підсумковому звіті його Комітету з питань розвідки, оприлюдненому 3 грудня, вказується, що президент США зловжив своїми повноваженнями, тиснучи на Україну заради власної політичної вигоди, а також перешкоджав розслідуванню конгресменів і залякував свідків у справі.

У разі затвердження статей імпічменту (тобто переліку звинувачень, які, згідно із Конституцією США, є підставою для його оголошення) слухання почнуться в Сенаті — верхній палаті американського парламенту, де для імпічменту Трампа за це повинні будуть проголосувати щонайменше дві третини сенаторів (66).