У Сенаті США заявили, що не підтримають імпічмент Трампа



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Республіканці дадуть достатньо голосів, щоб відхилити імпічмент

Сенат США не підтримає імпічмент президента Америки Дональда Трампа.

Про це заявив лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл, передає Reuters.

За його словами, палата, очолювана республіканцями, подасть достатньо голосів, щоб відхилити рішення про оголошення імпічменту Дональда Трампа.

«Для мене немислимо, що буде 67 голосів, щоб усунути президента від посади», - заявив Макконнелл.

Нагадаємо, на даний момент триває розслідування у Конгресі США, очолюване демократами Палати представників. У випадку, якщо Конгрес проголосує за оголошення імпічменту Трампа, дане питання буде винесено на розгляд Сенату.

Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина.

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.