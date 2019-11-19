Імпічмент Трампа: у США почалися публічні слухання чотирьох ключових свідків



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Очікується, що діючі чиновники розкриють деталі щодо формування політики Білого дому на українському напрямі, у тому числі в контексті скандальної телефонної розмови президентів України і США від 25 липня

У Палаті представників США почалися публічні слухання чотирьох свідків у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.

Першими виступлять двоє чиновників Білого дому: експерт з питань України підполковник Александр Віндман та помічниця віцепрезидента США Дженніфер Вільямс.

Після них свідчення даватимуть колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер та колишній головний радник з питань Росії та Європи у Раді національної безпеки Тім Моррісон.

Віндман, Вільямс і Моррісон слухали телефонну розмову Дональда Трампа із Володимиром Зеленським в режимі реального часу.

Вони вже давали свідчення за закритими дверима. Віндман і Моррісон раніше заявили, що із розмови їм стало зрозуміло, що Україна не отримає військову допомогу, поки не зробить те, що хотів Трамп.

Таким чином, Палата представників має намір у вівторок заслухати чотирьох із восьми запланованих на цей тиждень свідків з-поміж нинішніх і колишніх високопоставлених чиновників адміністрації Трампа по справі імпічменту. Так, зранку середи 20 листопада конгресмени хочуть заслухати посла США при ЄС Гордона Сондленда. Після обіду заплановані відповіді-запитання із заступником держсекретаря США Девідом Гейлом та представницею Пентагону Лорою Купер.

У четвер, 21 листопада, законодавці плануються слухання з колишньою радницею президента Трампа з питань Росії Фіоною Гілл.

Минулого тижня в Палаті представників уже виступили представник Держдепартаменту США Джордж Кент, тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та експосол США в Києві Марія Йованович.

Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина.

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.