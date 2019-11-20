Волкер змінив частину свідчень у справі про імпічмент Трампа



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Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер

Волкер назвав «теорією змови» твердження, що Джо Байден мав корупційні зв’язки з Україною на посаді віцепрезидента

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер разом із колишнім високопосадовцем Ради національної безпеки Тімом Моррісоном протягом п'яти годин 19 листопада свідчили в Палаті представників Конгресу в справі про імпічмент.

Як виглядає, під час публічних слухань Волкер змінив частину попередніх свідчень, які він дав у закритому режимі.

Зокрема, він заявив, що нещодавно зрозумів: українська енергетична компанія «Бурізма» пов’язана з сином провідного політика-демократа Гантером Байденом.

Волкер відокремлює розслідування щодо «Бурізми», яке, за його словами, було б «доцільним», і щодо Байденів, яке він вважає «неприйнятним».

Крім того, він назвав «теорією змови» твердження, що Джо Байден мав корупційні зв’язки з Україною на посаді віцепрезидента.

«Я знаю віцепрезидента Байдена вже 24 роки. Він чесна людина, і я поважаю його», – сказав Волкер.

Свідчення Волкера стосувалися зустрічі 19 липня з особистим адвокатом Трампа Руді Джуліані. Того дня вони обговорювали роль Джо Байдена як віцепрезидента в час, коли його син був членом правління «Бурізми».

На запитання про майже 400 мільйонів доларів військової допомоги, виділення яких Україні затримував Трамп, Волкер відповів, що виступав проти будь-яких затримок із надання такої допомоги.

Раніше, 4 листопада, було оприлюднено стенограми свідчень експосла США в Україні Марі Йованович та колишнього старшого радника Державного секретаря Майкла Маккінлі.

Як відомо, Дональд Трамп вважає, що інформатор, чиї повідомлення привели до запуску процедури імпічменту, повинен показати себе.

Працівник розвідки, чия скарга призвела до розслідування у Палаті представників імпічменту президента Трампа, готовий відповідати на письмові запитання республіканців.

Нагадаємо, у неділю газета The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп відчував ненависть до України з перших днів в Білому домі.

До слова, Білий дім знову забороняє працівникам свідчити у Конгресі у рамках процедури імпічменту.

Декілька днів тому представники Білого дому заявили, що в адміністрації президента США готові до того, що Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент.

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію».

Джерело: Радіо Свобода