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    Індія зацікавилась українськими літаками Ан-132 для армії

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    <span>Український літак Ан-132 зацікавив оборонне відомство Індії&nbsp;</span> - Індія зацікавилась українськими літаками Ан-132 для армії
    Український літак Ан-132 зацікавив оборонне відомство Індії 
    Фото: УНІАН

    Перший замсекретаря РНБО провів переговори з замміністра оборони Індії з питань оборонного виробництва

    Міністерство оборони Індії зацікавилось українськими літаками Ан-132. Про це повідомляє Раду національної безпеки та оборони.

    Так, перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський у рамках міжнародної авіаційної виставки АероІндія 2019 обговорив з представниками індійського Міноборони просування новітнього українського літака Ан-132 на індійський ринок.

    «Сторони обговорили питання розширення співпраці між країнами, зокрема, можливість просування новітнього українського літака Ан-132 на індійський ринок для заміни парку літаків Ан-32 ВПС Індії. Презентація Ан-132D відбувається в Індії вперше, літак, зокрема, здійснює демонстраційні польоти у рамках виставки», - поінформували у РНБО.

    Крім того, було обговорене питання можливості постачання в Індію запчастин та боєприпасів для військової техніки радянського зразка, спільної участі українських підприємств у ремонті та модернізації такої бронетехніки.

    Зазначається, що перший замсекретаря РНБО провів переговори з заступником міністра оборони Індії з питань оборонного виробництва Аджаєм Кумаром, під час яких розглянули можливість залучення представників приватного сектору оборонної промисловості Індії до спільного українсько-індійського виробництва товарів військового та подвійного призначення.

    Гладковський підкреслив, що підприємства українського ОПК готові брати активну участь у реалізації програм Make in India, що, в свою чергу, дозволить розпочати масштабні взаємовигідні спільні проекти.

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