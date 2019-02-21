Індія зацікавилась українськими літаками Ан-132 для армії



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Український літак Ан-132 зацікавив оборонне відомство Індії Фото: УНІАН

Перший замсекретаря РНБО провів переговори з замміністра оборони Індії з питань оборонного виробництва

Міністерство оборони Індії зацікавилось українськими літаками Ан-132. Про це повідомляє Раду національної безпеки та оборони.

Так, перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський у рамках міжнародної авіаційної виставки АероІндія 2019 обговорив з представниками індійського Міноборони просування новітнього українського літака Ан-132 на індійський ринок.

«Сторони обговорили питання розширення співпраці між країнами, зокрема, можливість просування новітнього українського літака Ан-132 на індійський ринок для заміни парку літаків Ан-32 ВПС Індії. Презентація Ан-132D відбувається в Індії вперше, літак, зокрема, здійснює демонстраційні польоти у рамках виставки», - поінформували у РНБО.

Крім того, було обговорене питання можливості постачання в Індію запчастин та боєприпасів для військової техніки радянського зразка, спільної участі українських підприємств у ремонті та модернізації такої бронетехніки.

Зазначається, що перший замсекретаря РНБО провів переговори з заступником міністра оборони Індії з питань оборонного виробництва Аджаєм Кумаром, під час яких розглянули можливість залучення представників приватного сектору оборонної промисловості Індії до спільного українсько-індійського виробництва товарів військового та подвійного призначення.

Гладковський підкреслив, що підприємства українського ОПК готові брати активну участь у реалізації програм Make in India, що, в свою чергу, дозволить розпочати масштабні взаємовигідні спільні проекти.