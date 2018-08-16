Держава дала гроші на виробництво телепрограм П'ятому та іншим приватним каналам



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Іномовлення Стеця роздасть 5 млн грн телеканалам Порошенка, Димінського і Садового

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» за результатами тендера розіграло 5 млн грн на закупівлю телевізійних програм.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Бюджетні кошти дісталися п’яти телевізійним каналам: Zik, «Еспресо», 24 канал, 5 канал і «Громадське телебачення».

Усі торги замовник провів шляхом переговорної процедури. Найбільше коштів дісталося каналу Zik (1,54 млн грн), який належить сім’ї українського бізнесмена Петра Димінського. Так, за бюджетне фінансування готуватимуться програми «Добрий Zik», «Історична правда з Вахтангом Кіпіані» і «Гараж».

1,38 млн грн одержить телеканал «Експресо», кінцевим власником якого записаний син народного депутата Іван Жеваго. Його канал виробить програми «Княжицький», «Культ: Експрес з Марією Бурмакою» і «Суботній політклуб».

967 тис. грн бюджет виділив 5 каналу, який контролюється президентом Петром Порошенком. Президентський канал має виготовити передачі «Машина часу», «Кіно з Яніною Соколовою», і «Невигадані історії».

847 тис. грн отримає 24 канал (належить дружині міського голови Львова Катерині Кіт-Садовій) на виробництво програм «Згадати все», «Спорт IQ» та «Одна історія».

285 тис. грн дадуть «Громадському телебаченню» на виробництво програми «Громадське. Крим».

Мультимедійна платформа іномовлення України 14 серпня підписала всі договори із приватними каналами.

Як відомо, Мінінформполітики на чолі з Юрієм Стецем заснувало «Мультимедійну платформу іномовлення України» в січні 2016 року. Керує держпідприємством Людмила Березовська. Телеканал «UATV», створений на базі «УТР» і «БТБ», мовить на Європу та світ.