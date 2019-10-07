Інститут нацпам’яті підготував низку заходів до Дня захисника України



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Вхід на усі заходи вільний, але потрібна попередня реєстрація

Уже 6 років поспіль Україна відзначає головне свято для українських вояків і воячок 14 жовтня, на свято Покрови. За указом президента від 2014 року 14 жовтня було встановлено Днем захисника України. У свою чергу указ президента України від 23 лютого 1999 року «Про день захисника Вітчизни» втратив чинність.

Саме Український інститут національної пам’яті свого часу пропонував відзначати День захисника 14 жовтня, покликаючись на історичні традиції вшанування українського війська якраз цього дня. Таким чином українці засвідчують політичну спадковість сучасної Української держави від Русі, козацтва, визвольного руху, та відмежовуються від радянського тоталітаризму.

Нині, у 2019 році, до цього свята Український інститут національної пам’яті підготував інформаційну кампанію та низку заходів під гаслом «День захисника України. 1000 років нашому війську».

«Як відомо, в українській традиції Покрова тісно пов’язується із ідеями захисту від ворогів: згідно літописів князь Ярослав Мудрий віддав Київ і всю Русь під покров Божої Матері. Церква Покрови Пресвятої Богородиці була головною на Запорізькій Січі, а 14 жовтня одним з найважливіших днів для козаків – тоді вони проводили свої ради, на яких вибирали нового гетьмана або кошового отамана. У 20 столітті козацькі традиції наслідували борці за незалежність України – Армія Української Народної Республіки та Українська повстанська армія. Саме тому днем офіційного створення УПА було обрано свято Покрови», - повідомили в Інституті.

Тож, у рамках відзначення Дня захисника у Києві пройде низка лекцій, присвячених українському війську – реєстровому козацтву, Армії Української Народної Республіки, Українській повстанській армії. Окрім того, заплановано кілька презентацій, покази фільмів, деталі будуть згодом.

Так, напередодні Покрови в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану відбудуться такі лекції:

8 жовтня о 19:00 реконструктор, керівник військово-історичного клубу «Курінь печерської сотні Опанаса Предримирського київського реєстрового козацького полку» Олександр Харченко прочитає лекцію на тему «Реєстрове козацтво. Історія виникнення, структура та озброєння». Лектор розповість про історію становлення реєстрового козацтва, їхню чисельність, організацію, тактику, амуніцію та озброєння. Доповідь Олександр Харченко супроводжуватиме демонстрацією одностроїв та зразків озброєння реєстрових козаків.

9 жовтня о 19:00 історик та реконструктор із багаторічним досвідом, керівник військово-історичного клубу «Повстанець», співробітник Українського інституту національної пам'яті Владислав Куценко виступить перед відвідувачами з лекцією «УПА. Історія створення, однострій, озброєння».

На заході лектор закцентує свою увагу на таких тезах:

коли і в яких умовах виникла УПА, затвердження дати створення;

який вигляд мали вояки УПА: однострій та озброєння;

як святкували Покрову вояки УПА;

УПА: від боротьби до збройного підпілля.

Лектор продемонструє однострої та зразки зброї.

11 жовтня о 19:00 дослідник історії Армії УНР, співробітник Українського інституту національної пам'яті Павло Подобєд прочитає масштабну лекцію про «Козацькі традиції в Армії УНР». Лектор розповість про відновлення козацьких традицій в Армії УНР, зокрема через використання цих традицій в елементах одностроїв, прапорів та найменуваннях військових підрозділів.

Вхід на усі заходи вільний, але потрібна попередня реєстрація.

Заходи організовано Українським інститутом національної пам'яті спільно з Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності.