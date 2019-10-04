«Вінниця – Столиця УНР»: вінничан запрошують на Всеукраїнський фестиваль військово-історичної реконструкції



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На один день Вінниця уже традиційно «перенесеться» у минуле століття і перетвориться на столицю Української Народної Республіки

З 10 по 14 жовтня у місті відбудеться четвертий Всеукраїнський фестиваль військово-історичної реконструкції «Вінниця – Столиця УНР». Реконструкція присвячується пам'яті Олександра Марківа, реконструктора Армії УНР, старшого лейтенанта Національної гвардії України, який загинув 27 вересня в зоні ООС на Світлодарській дузі в бою з російськими терористами. Організатори під час пресконференції, третього жовтня, розповіли, що цього року на фестивалі очікується найбільше історичної техніки за роки проведення заходу.

Всеукраїнський фестиваль військово-історичної реконструкції «Вінниця – Столиця УНР» відбувається за підтримки Вінницької міської ради та міського голови Сергія Моргунова. Його організатори - Центр історії Вінниці, громадська організація «Жива історія» та Вінницьке історичне товариство.

«Олександр Марків неодноразово був учасником вінницького фестивалю, зголосився й на цьогорічний, але трагічна смерть не дала здійснитися цьому задуму. Ми очікуємо близько 200 учасників зі всієї України. Вперше фестиваль проходитиме кілька днів», - зазначив реконструктор, директор Центру історії Вінниці Олександр Федоришен.

Цього організатори підготували цікаву програму для відвідувачів, яка розрахована на чотири дні. 10 жовтня у Вінницькому музеї моделей транспорту о 13:15 відбудеться відкриття виставки моделей техніки першої чверті ХХ ст. Після чого можна буде послухати лекцію на тему: «Панцирна міць Української революції».

Цього ж дня о 17:30 в Кінотеатр «Родина» відбудеться презентація кінофільму «Таємна операція».

11 жовтня о 12:30 в холі Вінницької міської ради відбудеться презентація картини А. Орльонова «Звільнення Вінниці. 1919 рік». А також презентація книги «Біографічний словник УНР. Вінниця» за участі упорядниці Т.Кароєвої.

О 16:30 в ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва Презентація книг «Андрій Лівицький. Листування (1919–1953 роки)» та «Горе переможеним». Книгу підготував колектив авторів спільно з Українським інститутом національної пам’яті та Галузевим державним архівом СБ України.

В креативному просторі «Артинов» о 17:30 можна буде послухати лекцію «Бунтарі велосипедисти».

У суботу. 12 жовтня, на майдані Незалежності о 10:00 розпочнеться виставка історичної техніки в рамках проекту «Мілітарний спектр. 100 років українській броні». Також в цей же час на площі Стуса розпочнеться виставка сучасної військової техніки за участі підполковника А.Гаспаряна. З 10:00 до 14:00 середмістям курсуватиме історичний трамвайчик.

«Цього року для відвідувачів буде відкрита біла зала міської Думи, де відбуватиметься лекція «Відбиток світової війни у жіночій моді». Ми поговоримо про роль жінки у суспільстві. Окрім лекції, тут буде і чаювання – це буде такий собі світський захід. Вимогою долучитися до цього заходу буде дрес-код. Одяг має бути вінтажний і максимально наближений до тих років 1910-1920рр. Потрапити можна буде тільки за попередньою реєстрацією. Слідкуйте за анонсом на сторінці Центру історії Вінниці у Фейсбуці», - зазначила співзасновниця Вінницького товариства любителів вінтажу Юлія Фіор.

О 14:00 вулицею Соборною пройде урочиста хода Захисників України. У Центральному міському парку о 15:00 розпочнеться відтворення бою Армії УНР проти військ червоної та білої Росії.

На майдані Незалежності, а саме біля фонтану «мушля» о 17:00 можна буде взяти участь у майстер-класі з ретро-танців. Його проведе Вінницьке товариство любителів вінтажу.

В кінотеатрі «Родина» о 18:00 розпочнеться показ фільму режисера Валерія Шалиги «Таємна операція» (робоча назва «Замах на Петлюру»), який можна буде подивитися також і 14 жовтня.