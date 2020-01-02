Інтерпол оголосив у розшук ексочільника японського Nissan Карлоса Гона, який втік до Лівану



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Гон в’їхав до Лівану за чинним паспортом,тому його екстрадиція до Японії може й не відбутися

Підозрюваного у фінансових махінаціях колишнього генерального директора стратегічного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, який втік із Японії до Лівану, оголосили в міжнародний розшук.

Про це повідомляє Associated Press.

У коментарі інформаційному агентству міністр юстиції Лівану Альберт Серхан сказав, що країна «виконає свої зобов’язання», таким чином натякнувши, що ексглаву Nissan можуть викликати на допит.

Утім Серхан також додав, що Гон в’їхав до Лівану за чинним паспортом. Тому, припускає АР, його екстрадиція до Японії з Лівану може й не відбутися. Відповідних угод між двома країнами наразі немає..

Оголошення Інтерполом у міжнародний розшук певної особи – так зване «червоне сповіщення» (Red Notice) – не накладає жодних зобов’язань на державу, в якій знаходиться така особа.

Протягом останніх двох днів з’явилися подробиці того, як Карлос Гон виїхав із Японії до Лівану – уникнувши суворих обмежень на переміщення й цілодобового нагляду.