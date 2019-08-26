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    Влада Ірану дозволила жінкам відвідати один футбольний матч

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    ФІФА погрожу запровадити санкції проти іранської збірної через недопуск жінок на стадіон - Влада Ірану дозволила жінкам відвідати один футбольний матч
    ФІФА погрожу запровадити санкції проти іранської збірної через недопуск жінок на стадіон

    Жінки зможуть 10 жовтня відвідати матч Ірану проти Камбоджі

    В Ірані, де жінкам заборонено відвідувати футбольні матчі на стадіонах, їм дозволили прийти на поєдинок національної збірної проти Камбоджі.

    Про це повідомляє Sport24.

    У міністерстві спорту заявили, що жінки зможуть 10 жовтня відвідати матч Ірану проти Камбоджі в межах відбору на чемпіонат світу 2022 року. Гра відбудеться в Тегерані. Не уточнюється, чи можна буде жінкам ходити на футбол в наступних іграх.

    Це рішення влада Ірану ухвалила після листа президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно, який вимагає вжити заходів для допуску жінок на стадіони.

    В іншому випадку ФІФА погрожу запровадити санкції проти іранської збірної.

    До слова, новообраний народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський потрапив у скандал, обираючи «на конкурсі» помічницю.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА чемпіонат світу санкції Іран жінка
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