Влада Ірану дозволила жінкам відвідати один футбольний матч
Жінки зможуть 10 жовтня відвідати матч Ірану проти Камбоджі
В Ірані, де жінкам заборонено відвідувати футбольні матчі на стадіонах, їм дозволили прийти на поєдинок національної збірної проти Камбоджі.
Про це повідомляє Sport24.
У міністерстві спорту заявили, що жінки зможуть 10 жовтня відвідати матч Ірану проти Камбоджі в межах відбору на чемпіонат світу 2022 року. Гра відбудеться в Тегерані. Не уточнюється, чи можна буде жінкам ходити на футбол в наступних іграх.
Це рішення влада Ірану ухвалила після листа президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно, який вимагає вжити заходів для допуску жінок на стадіони.
В іншому випадку ФІФА погрожу запровадити санкції проти іранської збірної.
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