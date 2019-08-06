Іран пригрозив більше не терпіти «правопорушень» у Перській затоці



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Глава МЗС Ірану виступив із заявою через добу після затримання іракського танкера

«Іран раніше не звертав увагу на деякі морські правопорушення у Перській затоці, але більше не закриє свої очі на них», заявив глава МЗС Ірану

Іран більше не буде терпіти морські правопорушення в Перській затоці. Про це заявив міністр закордонних справ країни Мохаммад Джавад Заріф, пише Reuters.

З таким попередженням глава МЗС Ірану виступив через добу після оголошення владою Ісламської Республіки про затримання в районі Перської затоки іракського танкера, що перевозив контрабандне пальне.

«Іран раніше не звертав увагу на деякі морські правопорушення у Перській затоці, але більше не закриє свої очі на них», заявив Заріф.

Глава іранського зовнішньополітичного відомства піддав також критиці санкції США, накладені на нього в минулу середу.

«Санкції проти міністра закордонних справ означають провал переговорів», - зазначив міністр.

Раніше Іран заявив про затримання 17 шпигунів ЦРУ.

Також іранський Корпус вартових ісламської революції 19 липня заявив, що «конфіскував» британський танкер Stena Impero в Ормузькій протоці за нібито недотримання «міжнародних морських правил».

Британські міністри розробляють плани щодо введення санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великої Британії в Перській затоці.

9 липня начальник штабу Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Багер заявив, що арешт іранського нафтового танкера у Гібралтарі британськими військовими не залишиться без відповіді.

Як відомо, 4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором.

Grace 1 перевозив нафту з Ірану до Сирії. Це перший випадок, коли європейська влада захопила танкер за нібито порушення санкцій проти Сирії, які діють з 2011 року.