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    Іран назвав вихід США з ядерної програми «незаконним»

    Іранське керівництво назвало дії Трампа «незаконними, нелегітимними і таким, що підривають міжнародні угоди»
    Влада Ірану назвали «незаконним» рішення президента США Дональда Трампа про вихід з ядерної угоди. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеве телебачення. Повідомляється, що іранське керівництво назвало дії американської адміністрації «незаконними, нелегітимними і таким, що підривають міжнародні
    • Сьогодні, 22:30
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    Іранське керівництво назвало дії Трампа «незаконними, нелегітимними і таким, що підривають міжнародні угоди»

    Влада Ірану назвали «незаконним» рішення президента США Дональда Трампа про вихід з ядерної угоди.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеве телебачення.

    Повідомляється, що іранське керівництво назвало дії американської адміністрації «незаконними, нелегітимними і таким, що підривають міжнародні угоди».

    Раніше, Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вийдуть з угоди щодо іранської ядерної програми і відновлять санкції проти Ірану.

    Нагадаємо, укладена влітку 2015 року угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти атомну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій. Від виходу з угоди Трампа наполегливо відраджують країни Заходу, зокрема Німеччина та Франція.

    Наприкінці квітня ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль має «нові і переконливі докази» того, що Іран приховував свої ядерні амбіції. Між тим Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово заявляло у своїх щоквартальних звітах, що Іран не збагачував уран вище допустимого рівня.

    Ізраїль перевів війська в стан підвищеної боєготовності через активність Ірану в Сирії.

    США Ізраїль санкції Іран Дональд Трамп
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