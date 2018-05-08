Іран назвав вихід США з ядерної програми «незаконним»

Іранське керівництво назвало дії Трампа «незаконними, нелегітимними і таким, що підривають міжнародні угоди»

Влада Ірану назвали «незаконним» рішення президента США Дональда Трампа про вихід з ядерної угоди. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеве телебачення. Повідомляється, що іранське керівництво назвало дії американської адміністрації «незаконними, нелегітимними і таким, що підривають міжнародні



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Іранське керівництво назвало дії Трампа «незаконними, нелегітимними і таким, що підривають міжнародні угоди»

Влада Ірану назвали «незаконним» рішення президента США Дональда Трампа про вихід з ядерної угоди.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеве телебачення.

Повідомляється, що іранське керівництво назвало дії американської адміністрації «незаконними, нелегітимними і таким, що підривають міжнародні угоди».

Раніше, Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вийдуть з угоди щодо іранської ядерної програми і відновлять санкції проти Ірану.

Нагадаємо, укладена влітку 2015 року угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти атомну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій. Від виходу з угоди Трампа наполегливо відраджують країни Заходу, зокрема Німеччина та Франція.

Наприкінці квітня ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль має «нові і переконливі докази» того, що Іран приховував свої ядерні амбіції. Між тим Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово заявляло у своїх щоквартальних звітах, що Іран не збагачував уран вище допустимого рівня.

Ізраїль перевів війська в стан підвищеної боєготовності через активність Ірану в Сирії.