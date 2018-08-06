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    Іран провів військові навчання у Перській затоці

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    Іран провів військові навчання у Перській затоці

    Іранські військові відпрацьовували відповіді на можливі загрози

    Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) у неділю заявив, що провів на днях воєнні навчання в Перській затоці для відпрацювання відповіді на можливі загрози.

    Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника Корпусу Рамезана Шаріфа.

    «Ці навчання проводились з метою контролю та гарантування безпеки міжнародного водного шляху в рамках програми щорічних військових навчань Корпусу вартових ісламської революції. Відпрацьовувались відповіді на можливі загрози», - йдеться в заяві Шаріфа.

    За словами прес-секретаря, командувач КВІР генерал Мохаммад Алі Джафарі «висловив задоволення успішним проведенням військово-морських навчань, наголосивши на необхідності підтримки і підвищення ступеня готовності військ до оборони і безпеки Перської затоки і Ормузської протоки, протистояння загрозам і можливим авантюрним діям ворогів».
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