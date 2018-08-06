Іран провів військові навчання у Перській затоці
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Іранські військові відпрацьовували відповіді на можливі загрози
Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) у неділю заявив, що провів на днях воєнні навчання в Перській затоці для відпрацювання відповіді на можливі загрози.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника Корпусу Рамезана Шаріфа.
«Ці навчання проводились з метою контролю та гарантування безпеки міжнародного водного шляху в рамках програми щорічних військових навчань Корпусу вартових ісламської революції. Відпрацьовувались відповіді на можливі загрози», - йдеться в заяві Шаріфа.