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    Іран сколихнули два потужні землетруси, є жертви

    Внаслідок землетрусів людина загинула і щонайменше 56 людей зазнали травм
    Іранські інформаційні агентства повідомляють, що одна людина загинула і щонайменше 56 людей зазнали легких травм в результаті двох землетрусів в окремих районах країни. Повідомляється, що землетрус магнітудою 4,2 стався в районі Альборз, за приблизно 50 кілометрів на захід від столиці Тегерана. Ще один землетрус у 5,1 бали стався в селі Ходжед в
    • Вчора, 23:39
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    Наслідки землетрусу в Ірані, архівне фото
    Наслідки землетрусу в Ірані, архівне фото

    Внаслідок землетрусів людина загинула і щонайменше 56 людей зазнали травм

    Іранські інформаційні агентства повідомляють, що одна людина загинула і щонайменше 56 людей зазнали легких травм в результаті двох землетрусів в окремих районах країни.

    Повідомляється, що землетрус магнітудою 4,2 стався в районі Альборз, за приблизно 50 кілометрів на захід від столиці Тегерана.

    Ще один землетрус у 5,1 бали стався в селі Ходжед в провінції Керман, за приблизно 700 кілометрах від Тегерана. Про жертв чи руйнування там не повідомляється.

    Іран є однією з найбільш схильних до землетрусів країн світу. У 2003 році через потужний землетрус в провінції Керман загинула 31 тисяча людей.

    Як відомо, на заході Ірану в понеділок, 11 грудня, стався потужний землетрус магнітудою 6,0.

    Нагадаємо, 13 листопада землетрус магнітудою 7,2 стався в Ірані. Кількість жертв землетрусу - 445 осіб. Також  7377 осіб отримали різні травми, а близько 70 тисяч іранців втратили дах над головою.

    Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,3 зафіксовано нещодавно в західній частині Китаю – Тибетському автономному округу. 

    Джерело: Радіо Свобода

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