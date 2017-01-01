Іран сколихнули два потужні землетруси, є жертви

Внаслідок землетрусів людина загинула і щонайменше 56 людей зазнали травм

Іранські інформаційні агентства повідомляють, що одна людина загинула і щонайменше 56 людей зазнали легких травм в результаті двох землетрусів в окремих районах країни. Повідомляється, що землетрус магнітудою 4,2 стався в районі Альборз, за приблизно 50 кілометрів на захід від столиці Тегерана. Ще один землетрус у 5,1 бали стався в селі Ходжед в



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Наслідки землетрусу в Ірані, архівне фото

Внаслідок землетрусів людина загинула і щонайменше 56 людей зазнали травм

Іранські інформаційні агентства повідомляють, що одна людина загинула і щонайменше 56 людей зазнали легких травм в результаті двох землетрусів в окремих районах країни.

Повідомляється, що землетрус магнітудою 4,2 стався в районі Альборз, за приблизно 50 кілометрів на захід від столиці Тегерана.

Ще один землетрус у 5,1 бали стався в селі Ходжед в провінції Керман, за приблизно 700 кілометрах від Тегерана. Про жертв чи руйнування там не повідомляється.

Іран є однією з найбільш схильних до землетрусів країн світу. У 2003 році через потужний землетрус в провінції Керман загинула 31 тисяча людей.

Як відомо, на заході Ірану в понеділок, 11 грудня, стався потужний землетрус магнітудою 6,0.

Нагадаємо, 13 листопада землетрус магнітудою 7,2 стався в Ірані. Кількість жертв землетрусу - 445 осіб. Також 7377 осіб отримали різні травми, а близько 70 тисяч іранців втратили дах над головою.

Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,3 зафіксовано нещодавно в західній частині Китаю – Тибетському автономному округу.

Джерело: Радіо Свобода