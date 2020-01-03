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    В Ірані загрожують помститися США за вбивство Сулеймані

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    Касем Сулеймані і Абу Махді аль-Мухандіс - В Ірані загрожують помститися США за вбивство Сулеймані
    Касем Сулеймані і Абу Махді аль-Мухандіс
    Джерело: Reuters

    Командувач спецслужбами «Аль-Кудс» іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п'ятницю ракетним ударом

    Колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї в п'ятницю поклявся «рішучої помстою Америці« за вбивство Касема Сулеймані, глави елітного загону «Аль-Кудс» в Багдаді.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Мученик, генерал-лейтенант Касем Сулеймані приєднався до своїх загиблим братам, але ми будемо рішуче мстити Америці», - заявив Резаї в пості в Twitter.

    Нагадаємо, командувач спецслужбами «Аль-Кудс» іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п'ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.

    Двоє високопоставлених військових перебували в автомобілях, по яких була нанесена серія ракетних ударів. Представник «Аль-Хашд аш-Шааб» інформував про те, що серед загиблих п'ятеро були членами організації, ще двоє - «гостями, які прибули в багдадський аеропорт».

    Аеропорт тимчасово припинив роботу з загрози безпеки польотів.

    Ірак США вбивство аеропорт
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