В Ірані загрожують помститися США за вбивство Сулеймані



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Касем Сулеймані і Абу Махді аль-Мухандіс Джерело: Reuters

Командувач спецслужбами «Аль-Кудс» іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п'ятницю ракетним ударом

Колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї в п'ятницю поклявся «рішучої помстою Америці« за вбивство Касема Сулеймані, глави елітного загону «Аль-Кудс» в Багдаді.

Про це повідомляє Reuters.

«Мученик, генерал-лейтенант Касем Сулеймані приєднався до своїх загиблим братам, але ми будемо рішуче мстити Америці», - заявив Резаї в пості в Twitter.

Нагадаємо, командувач спецслужбами «Аль-Кудс» іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п'ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.

Двоє високопоставлених військових перебували в автомобілях, по яких була нанесена серія ракетних ударів. Представник «Аль-Хашд аш-Шааб» інформував про те, що серед загиблих п'ятеро були членами організації, ще двоє - «гостями, які прибули в багдадський аеропорт».

Аеропорт тимчасово припинив роботу з загрози безпеки польотів.