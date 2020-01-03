По аеропорту Багдада завдали ракетних ударів: є загиблі



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Серед загиблих - глава спецпідрозділу «Кудс» армії Ірану генерал Касим Сулеймані

Три ракетні удари вночі були завдані 3 січня по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада.

Про це повідомляє телеканал Al-Arabiya.

В результаті обстрілу вибухнули два автомобілі. Повідомляється про загибель вісьмох осіб. Як заявили в шиїтському формуванні «Аль-Хашд аш-Шааби», загинули п'ять членів організації, ще двоє - «гості, які прибули в багдадський аеропорт».

За даними телеканалу, серед загиблих - глава спецпідрозділу «Кудс» іранського Корпусу вартових Ісламської революції генерал Касим Сулеймані.

Також загинув керівник управління громадських зв'язків «Аль-Хашд аш-Шааби« Іраку Мухаммеда аль-Джабір.

News Alert : AH-64 Apaches deploying flares over the US Embassy in #Baghdad Iraq this evening as the protest by the Kataeb Hezbollah supporters continue. Meanwhile 100 U.S. Marines are being sent to the Embassy.pic.twitter.com/qBxjEhfPGp — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) 31 грудня 2019 р.

Восьмий загиблий - цивільний, який помер у своїй машині біля аеропорту після того, як в нього влучила одна з ракет.

ما نعرفه حتى اللحظة و مؤكد هو اصابة سيارتين و مقتل من فيها في طريق المطار و ننتظر تأكيد ونفي كل شيء اضافي عن القصف الذي حصل في مطار بغداد pic.twitter.com/Z0liPLZEKd — Steven nabil (@thestevennabil) 2 січня 2020 р.

Як повідомляє телеканал Al Hadath, є постраждалих серед мирного населення. Також отримали поранення 12 іракських солдатів, які несли службу на блокпосту біля в'їзду в аеропорт. У нього потрапила одна з ракет.

Ще одна прилетіла на злітно-посадкову смугу, через це аеропорт закрили.