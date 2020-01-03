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    По аеропорту Багдада завдали ракетних ударів: є загиблі

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    По аеропорту Багдада завдали ракетних ударів: є загиблі

    Серед загиблих - глава спецпідрозділу «Кудс» армії Ірану генерал Касим Сулеймані

    Три ракетні удари вночі були завдані 3 січня по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада.

    Про це повідомляє телеканал Al-Arabiya.

    В результаті обстрілу вибухнули два автомобілі. Повідомляється про загибель вісьмох осіб. Як заявили в шиїтському формуванні «Аль-Хашд аш-Шааби», загинули п'ять членів організації, ще двоє - «гості, які прибули в багдадський аеропорт».

    За даними телеканалу, серед загиблих - глава спецпідрозділу «Кудс» іранського Корпусу вартових Ісламської революції генерал Касим Сулеймані.

    Також загинув керівник управління громадських зв'язків «Аль-Хашд аш-Шааби« Іраку Мухаммеда аль-Джабір.

    Восьмий загиблий - цивільний, який помер у своїй машині біля аеропорту після того, як в нього влучила одна з ракет.

    Як повідомляє телеканал Al Hadath, є постраждалих серед мирного населення. Також отримали поранення 12 іракських солдатів, які несли службу на блокпосту біля в'їзду в аеропорт. У нього потрапила одна з ракет.

    Ще одна прилетіла на злітно-посадкову смугу, через це аеропорт закрили.

    Ірак аеропорт населення
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