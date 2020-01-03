США закликали своїх громадян негайно покинути Ірак



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Заклик пов’язаний із конфліктом країн із залученням ракетної зброї

Посольство США в Іраку 3 січня закликало американських громадян терміново залишити країну після ракетного удару США по аеродрому у Багдаді, вбивства іранського генерала Касем Сулеймані та нападу протестувальників на диппредставництво США. Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, в ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього загинули щонайменше вісім людей, зокрема командувач спецпідрозділу «Кудс», що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

В Пентагоні повідомили, що Сулеймані «активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону». Крім того, генерал і підконтрольні йому сили «Кудс» нібито несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців коаліції.

Тим часом верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї, а також колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї заявили, що Іран «жорстоко помститься» США за вбивство Касема Сулеймані.