Іран вважає ЄС відповідальним за збереження угоди 2015 року



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Президент Ірану Хасан Роухані

Тегеран прагне гарантій захисту своїх економічних інтересів

Президент Ірану Хасан Роухані виступив із черговою заявою щодо угоди 2015 року по іранській ядерній програмі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За його словами саме на країнах ЄС лежить відповідальність за збереження цієї угоди після виходу із неї США. Даний американський крок Хасан Роухані назвав незаконним. Іранський лідер зазначив, що м’яч на європейській частині поля. Мова йде про збереження економічних інтересів Ірану у обмін на обмеження на розвиток національної ядерної програми.

Вихід США і оголошені санкції ставлять економічні інтереси Ірану під загрозу. Дані заяви президент Ірану зробив в рамках зустрічі із британським послом Робом Макейром. Окрім того Роухані відзначив, що Тегеран ніколи не прагнув розпалювати ворожнечу в регіоні чи створювати проблеми на морських лініях комунікацій. Проте, за словами іранського лідера, Тегеран не відмовиться від свого права експортувати нафту.