Іран завершує роботи над власною системою ППО



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Вперше систему Bavar 373 представили в серпні 2016 року

Представник міністерства оборони Ірану Талаєк Нік заявив про те, що національна система протиповітряної оборони Bavar 373 перебуває на останньому етапі тестових стрільб.

Про це повідомляє ресурс Global Security із посиланням на іранське агентство новин IRNA.

При цьому, як відзначив іранський високопосадовець, іранська система по своїм техніко-тактичним характеристикам переважає російську систему ППО С-300, яку Тегеран отримав два роки тому.

Відповідні заяви Талаєк Нік зробив, посилаючись на міністра оборони Ірану бригадного генерала Аміра Хатамі.

Вперше систему Bavar 373 було продемонстровано в серпні 2016 року.