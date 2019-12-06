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    Іран звинуватили в розробці нових ядерних ракет

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    Іран звинуватили в розробці нових ядерних ракет

    Іран продовжить розробку ракетної програми

    Франція, Німеччина і Великобританія направили в Організацію об'єднаних націй (ООН) лист, у якому повідомили про те, що Іран продовжує розробляти нове покоління балістичних ракет, суперечать прийнятій резолюції ООН.

    Про це повідомляє BBC.

    У листі європейські країни повідомили, що Іран провів випробування нового зразка балістичної ракети середньої дальності «Шахаб-3«, здатних нести ядерний боєзаряд.

    Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав лист «брехнею«. За його словами, а ракетна програма спрямована виключно на захист і не несе небезпеки для світової спільноти. Він зазначив, що Іран продовжить свою ракетну програму.

    «Лист в ООН є відвертою брехнею європейських держав заради того, щоб приховати нездатність виконати власні зобов'язання з ядерної угоді«, - повідомив Зариф.

    Німеччина Іран ООН
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