Іран звинуватили в розробці нових ядерних ракет
Іран продовжить розробку ракетної програми
Франція, Німеччина і Великобританія направили в Організацію об'єднаних націй (ООН) лист, у якому повідомили про те, що Іран продовжує розробляти нове покоління балістичних ракет, суперечать прийнятій резолюції ООН.
Про це повідомляє BBC.
У листі європейські країни повідомили, що Іран провів випробування нового зразка балістичної ракети середньої дальності «Шахаб-3«, здатних нести ядерний боєзаряд.
Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав лист «брехнею«. За його словами, а ракетна програма спрямована виключно на захист і не несе небезпеки для світової спільноти. Він зазначив, що Іран продовжить свою ракетну програму.
«Лист в ООН є відвертою брехнею європейських держав заради того, щоб приховати нездатність виконати власні зобов'язання з ядерної угоді«, - повідомив Зариф.