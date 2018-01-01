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    Іранські військові заявили про припинення антиурядових протестів

    Генерал звинуватив у кривавих подіях США, Ізраїль і Саудівську Аравію
    Командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал Мухаммед Алі Джафарі оголосив про припинення антиурядових акцій в Ірані. «Сьогодні – день, коли припинилися заворушення», - заявив генерал в ефірі іранського телебачення. Командувач КВІР нагадав, що акції протесту з економічними вимогами, що почалися у четвер, 28
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    Іранські військові заявили про припинення антиурядових заворушень
    Іранські військові заявили про припинення антиурядових заворушень

    Генерал звинуватив у кривавих подіях США, Ізраїль і Саудівську Аравію

    Командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал Мухаммед Алі Джафарі оголосив про припинення антиурядових акцій в Ірані.

    «Сьогодні – день, коли припинилися заворушення», - заявив генерал в ефірі іранського телебачення.

    Командувач КВІР нагадав, що акції протесту з економічними вимогами, що почалися у четвер, 28 грудня, в п'ятницю набули політичного забарвлення.

    «У п'ятницю і в наступні дні протести перетворилися на вогнища заколоту і заворушень. Противників революції і підбурювачів, причетних до акцій, затримано», - сказав Джафарі.

    При цьому він звинуватив у цих подіях США, Ізраїль і Саудівську Аравію.

    Як повідомлялося, за закликом керівництва Ірану в середу, 3 січня в таких містах, як Ахваз, Абадан, Горган, Елам, Ерак, Херрем-Абад, Керманшах і Бушир пройшли проурядові акції.

    Мітинги в Ірані почалися як виступи проти високої інфляції і підвищення цін на основні продукти харчування, але швидко переросли в антиурядові протести.

    У результаті зіткнень протестувальників з силами безпеки в Ірані загинуло щонайменше 23 людини. За даними влади Ірану, затримано не менш як 500 демонстрантів, проте неофіційні джерела повідомляють, що кількість затриманих більша в рази.

    Велика Британія, Німеччина, Швеція і Туреччина висловили занепокоєння у зв'язку із загибеллю людей в Ірані і закликали владу країни поважати права людини.

    Іран
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