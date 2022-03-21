Ірина Верещук відреагувала на ультиматум Росії здати Маріуполь

Центральна влада також відреагували на ультиматум окупантів здати українське місто

Міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відреагувала на ультиматум окупантів до української влади припинити чинити опір і здати Маріуполь. Свою позицію вона озвучила під час звернення до українців.

«Там, у листі Росії, вісім сторінок з поверненням в історію та іншим маренням. Вони такого ж листа направили до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста, сподіваючись, що міжнародні структури відреагують і почнуть тиснути на Україну. Цього не сталося. Ні про які здавання та складання зброї мови йти не може. Ми вже повідомили про це російську сторону», – сказала Верещук.

Вона порадила окупантам замість написання листів відкрити коридор для мирних мешканців Маріуполя, аби вони змогли евакуюватися.

Нагадаємо, як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти запропонували здатися і на формулювання відповіді відвели часу до ранку.