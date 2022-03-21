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    Ірина Верещук відреагувала на ультиматум Росії здати Маріуполь

    Міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відреагувала на пропозицію окупантів здати Маріуполь - Ірина Верещук відреагувала на ультиматум Росії здати Маріуполь
    Міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відреагувала на пропозицію окупантів здати Маріуполь

    Центральна влада також відреагували на ультиматум окупантів здати українське місто

    Міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відреагувала на ультиматум окупантів до української влади припинити чинити опір і здати Маріуполь. Свою позицію вона озвучила під час звернення до українців.

    «Там, у листі Росії, вісім сторінок з поверненням в історію та іншим маренням. Вони такого ж листа направили до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста, сподіваючись, що міжнародні структури відреагують і почнуть тиснути на Україну. Цього не сталося. Ні про які здавання та складання зброї мови йти не може. Ми вже повідомили про це російську сторону», – сказала Верещук.

    Вона порадила окупантам замість написання листів відкрити коридор для мирних мешканців Маріуполя, аби вони змогли евакуюватися.

    Нагадаємо, як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти запропонували здатися і на формулювання відповіді відвели часу до ранку.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    Ірина Верещук відреагувала на ультиматум Росії здати Маріуполь