Італієць пройшов 450 кілометрів, щоб відпочити від дружини

48-річний чоловік пішов прогулятися у бік Болоньї, а через тиждень опинився у приморському місті Фано

Чоловік посварився з дружиною і вирішив прогулятися, а через тиждень його зупинила поліція за порушення карантину

Житель італійського міста Комо посварився зі своєю дружиною і для заспокоєння пройшов близько 450 кілометрів. Про це пише портал Wanted in Milan.

Зазначається, що через тиждень після початку подорожі його затримала поліція, бо він порушив правила комендантської години.

«48-річний чоловік посварився з дружиною і пішов прогулятися у бік Болоньї, а через тиждень опинився у приморському місті Фано. Там його і затримали місцеві поліцейські», ─ йдеться у повідомленні.

У своєму звіті правоохоронці зазначили, що чоловік «безпричинно бродив вулицями о другій ночі» і тим самим порушив введену в місті через пандемію комендантську годину.

Як зазначає газета Іl Resto del Carlino, чоловіку виписали 400 євро штрафу. На допиті італієць пояснив, що не помітив, як опинився так далеко від дому. Каже, що під час подорожі його підгодовували добрі незнайомці.

«Я у нормі, просто трохи втомився», — сказав затриманий поліцейським, коли розповів їм свою історію.

Згодом правоохоронці також з'ясували, що дружина чоловіка написала заяву про його зникнення. Його нагодували й тимчасово розмістили в готелі. Наступного дня дружина приїхала за «втікачем» на машині та забрала додому.

Як пише видання, у соціальних мережах чоловіка уже називають «італійським Форестом Ґампом».