Італія планує офіційно приєднатися до проекту КНР «Один пояс, один шлях»



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Меморандум можуть підписати наприкінці березня

Церемонія підписання меморандуму може відбутися в рамках візиту Си Цзиньпіна до Італії

Італійський уряд має намір підписати меморандум щодо приєднання до китайської інфраструктурно-логістичної ініціативи «Один пояс, один шлях». Про це заявив представник уряду Італії Мішель Гераці.

Про це пише видання EU Observer.

Церемонія підписання меморандуму може відбутися наприкінці березня.

Саме в цей час Італію має відвідати із офіційним візитом лідер КНР Си Цзиньпін. Підписання меморандуму відбуватиметься в умовах зростання занепокоєння із боку ЄС китайськими інвестиціями в стратегічні галузі європейської економіки.

Нагадаємо, раніше офіційний представник сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) Чжан Єсуй заявив, що Китай продовжить «розумне й доречне» збільшення витрат на оборону для задоволення своїх потреб у сфері національної безпеки й військових реформ.