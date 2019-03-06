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    Італія планує офіційно приєднатися до проекту КНР «Один пояс, один шлях»

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    Меморандум можуть підписати наприкінці березня - Італія планує офіційно приєднатися до проекту КНР «Один пояс, один шлях»
    Меморандум можуть підписати наприкінці березня

    Церемонія підписання меморандуму може відбутися в рамках візиту Си Цзиньпіна до Італії

    Італійський уряд має намір підписати меморандум щодо приєднання до китайської інфраструктурно-логістичної ініціативи «Один пояс, один шлях». Про це заявив представник уряду Італії Мішель Гераці.

    Про це пише видання EU Observer.

    Церемонія підписання меморандуму може відбутися наприкінці березня.

    Саме в цей час Італію має відвідати із офіційним візитом лідер КНР Си Цзиньпін. Підписання меморандуму відбуватиметься в умовах зростання занепокоєння із боку ЄС китайськими інвестиціями в стратегічні галузі європейської економіки.

    Нагадаємо, раніше офіційний представник сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) Чжан Єсуй заявив, що Китай продовжить «розумне й доречне» збільшення витрат на оборону для задоволення своїх потреб у сфері національної безпеки й військових реформ. 

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