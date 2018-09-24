Італія посилює законодавство щодо мігрантів



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Мігранти в Італії

Законопроект полегшує висилання мігрантів і дає більше можливостей для того, щоб позбавити їх громадянства

Рада міністрів Італії схвалила декрет про безпеку і міграцію, повідомляє в понеділок, 24 вересня, агентство АNSА.

Ухвалення законопроекту вітав його ініціатор віце-прем'єр і глава МВС Італії Маттео Сальвінія.

«Я щасливий. Це крок вперед, щоб зробити Італію більш безпечною», - написав Сальвіні в Facebook.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що новий декрет зробить більш ефективним італійське законодавство.

«Ми переглядаємо законодавство, щоб зробити його більш ефективним, при цьому повністю дотримуючись прав людини та міжнародних угод», - сказав він.

Декрет полегшує висилання мігрантів і дає більше можливостей для того, щоб позбавити їх громадянства.

Зокрема, серед заходів - позбавлення громадянства осіб, обвинувачених у міжнародному тероризмі, а також припинення запитів на надання притулку для осіб, обвинувачених у поширенні наркотиків, сексуальних домаганнях, спричиненні тяжкої шкоди здоров'ю.

У парламенту Італії є 60 днів, аби проголосувати за те, щоб декрет став законом.